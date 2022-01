New World si prepara alla rivoluzione: nuovo aggiornamento in arrivo oggi

New World ha purtroppo visto calare l’interesse dei giocatori nel corso delle settimane in maniera piuttosto netta, condannando il gioco all’oblio.

Nonostante sia infatti partito con il piede giusto, l’MMO fantasy di Amazon è stato vittima di numerosi problemi, specie di matrice tecnica, i quali hanno purtroppo allontanato gran parte dell’utenza.

Che Amazon Game Studios abbia commesso errori è cosa nota, tanto da ammetterlo lei stessa senza troppi giri di parole, sebbene la situazione deve essere risolta.

Nonostante gli aggiornamenti cruciali non siano poi vicinissimi, qualcosa sembra ora muoversi nella giusta direzione.

Un nuovo e importante aggiornamento dei contenuti per New World arriverà infatti in giornata (25 gennaio), con una nuova caratteristica da Endgame e altrettanti cambiamenti.

Come reso noto anche da DualShockers, l’update è stato precedentemente testato nei server privati ed è ora pronto per un rilascio ufficiale.

Tuttavia, per preparare la community al grande aggiornamento previsto oggi, i server saranno messi offline per alcune ore.

La manutenzione programmata inizierà infatti alle 13 ora italiana e dovrebbe concludersi alle 16 circa.

Va detto che i server potrebbero restare fermi per un periodo di tempo più lungo di quanto comunicato. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Lo sviluppatore aveva in ogni caso già comunicato alcuni giorni fa di voler tentare il tutto per tutto nel nuovo aggiornamento di inizio anno, il quale avrebbe dovuto rivoluzionare proprio l’Endgame.

Di recente è stata anche presa la decisione di disabilitare una funzione chiave, proprio per colpa di un bug (senza troppa sorpresa, a dire il vero).

Se volete sapere tutto quello che pensiamo dell’MMO di Amazon, potete recuperare anche la nostra anteprima del gioco.