Amazon vuole salvare New World a partire dall’endgame: ecco come

New World, il gioco MMO di Amazon Game Studios, è partito col botto per poi iniziare ad arrancare fino a diventare l’immagine sbiadita di se stesso.

Il gioco, lo sappiamo benissimo, è stato funestato da una miriade di problemi, cominciando dalla congestione enorme dei server al lancio e finendo dai numerosissimi bug e problemi di bilanciamento riscontrati nel corso dei mesi.

Nonostante tutto però il debutto di Amazon nel mondo dei videogiochi continua a racimolare tra le sue fila nuovi appassionati, che si aggiungono ai già tanti utenti che si sono avvicinati al titolo fin dall’inizio e da allora non lo hanno ancora lasciato andare.

Con l’avvento dell’anno nuovo pare che anche New World voglia prendere un nuovo corso, che miri a sanare tutti i problemi che il gioco si porta dietro.

L’avvento della funzionalità Expedition Mutators è la prima mossa per inaugurare questo nuovo ciclo, e si tratta di un corposo aggiornamento che vedrà un grande rinnovamento al problematico endgame del gioco.

Più nello specifico si tratta di mutatori che si troveranno in delle specifiche spedizioni, che hanno l’obiettivo di movimentare l’andamento della spedizione stessa, aumentando i nemici trovati all’interno delle missioni e cambiando il modo in cui si svolgono le battaglie, nonché portando a considerare con cura le strategie che i giocatori si dovranno trovare a scegliere prima di entrare in combattimento.

Con il cambiamento delle spedizioni e della loro difficoltà cambieranno a loro volta anche le ricompense, con nuovi equipaggiamenti e risorse utili ad aumentare il proprio livello di potenza.

Queste spedizioni avranno 10 livelli differenti di difficoltà e ognuna il proprio punteggio di equipaggiamento consigliato.

Nella speranza che questo possa essere l’inizio della ribalta di New World tocca ricordare che i problemi non sono certo finiti e che è stata presa recentemente la decisione di disabilitare una funzione chiave per colpa di un bug.

Se infine volete sapere tutto quello che pensiamo dell’MMO di Amazon, potete recuperare la nostra anteprima del gioco.