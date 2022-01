New World non riceverà contenuti a breve termine, ma c’è un perché

New World, nonostante sia partito con il piede giusto, ha purtroppo visto calare drasticamente l’interesse dei giocatori nel corso dei mesi.

L’MMO fantasy di Amazon è stato infatti vittima di vari problemi, i quali hanno purtroppo fatto scemare il numero dei giocatori,

NonostanteAmazon Game Studios abbia ammesso che sono stati commessi errori in fase di sviluppo, la luce dal tunnel non sembra ancora intravedersi.

Vero anche che lo sviluppatore ha deciso di tentare il tutto per tutto nel nuovo aggiornamento di inizio anno che rivoluzionerà – pare – l’Endgame.

Ora, come riportato anche dai colleghi di GameSpot, un nuovo video aggiornamento evidenzia i piani a breve termine di Amazon per New World e ciò che i giocatori possono aspettarsi dai futuri rilasci PTR.

Nel filmato, diversi membri del team di sviluppo discutono una varietà di argomenti, che vanno dalle novità che presto saranno aggiunte a vari problemi tecnici che il team sta cercando di affrontare.

Le correzioni di bug sono attualmente una priorità per Amazon, ed è per questo che l’aggiornamento di febbraio del gioco non includerà alcun nuovo contenuto.

«Febbraio sarà solo un mese dedicato alla correzione di bug», ha reso noto il senior producer Katy Kaszynski. «Non ci saranno grandi contenuti in arrivo con il prossimo update».

E ancora: «Abbiamo alcune cose su cui ci stiamo concentrando le nostre attenzioni per assicurarci di avere una buona mole di bug fix da offrire, in modo da soddisfare i giocatori che ce li chiedono da tempo».

New World è stato infatti letteralmente paralizzato in più occasioni a causa di vari problemi tecnici e non solo, compresi i casi di duplicazione di oro e oggetti, che hanno portato Amazon a disabilitare temporaneamente l’intero sistema economico del gioco.

Se volete sapere cosa ne pensiamo dell’MMO Amazon, recuperate al volo anche il nostro provato originale del gioco, che trovate sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Avete letto nel frattempo che gli sviluppatori di New World hanno affrontato uno dei contenuti Endgame più difficili, dopo essere stati sfidati dai fan?

Infine, di recente è stata presa la decisione di disabilitare una funzione chiave, proprio per colpa di un bug (senza troppa sorpresa, a dire il vero).