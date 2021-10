New World, scoperto il bug più fuori di testa del gioco

New World è l’ormai celebre MMO targato Amazon Games, un gioco divenuto in pochi giorni uno di quelli più acclamati da una legione di giocatori in tutto il mondo.

Il gioco di ruolo fantasy online ha infatti esordito in maniera realmente sorprendente, ottenendo un risultato fuori scala forse non preso inizialmente in considerazione neppure dallo stesso team di sviluppo.

Va detto in ogni caso che New World ha goduto di recente dell’atteso aggiornamento 1.0.3, il quale ha portato molte novità tra cui anche il tanto agognato Server Transfer.

Purtroppo, però, ciò non è bastato a eludere completamente bug e glitch di vario genere, incluso un problema che stava per costare davvero caro ai giocatori.

New World non è in ogni caso un titolo “rotto” come molti suoi illustri predecessori, sebbene può capitare di incontrare bug davvero molto particolari, in grado di strappare un sorriso a chiunque incappi nel problema.

L’utente Reddit Jack1K87 potrebbe avere appena trovato infatti il bug più esilarante mai visto nell’MMO di Amazon fino a questo momento (via The Gamer).

«Ho trovato un bug», ha scritto Jack1K97 sul subreddit dedicato a New World. «Se si passa rapidamente il dito sulla maggior parte delle icone sulla mappa, queste si espandono. Per poi non fermarsi più.»

Il video che trovate poco sotto mostra esattamente lo strano processo di ingrandimento: basta infatti andare nella schermata della mappa, scegliete una singola icona, e poi iniziate a far scorrere rapidamente il cursore del mouse su quell’icona per vederla espandersi in maniera incontrollata.

Poco più in basso, la clip che mostra il bizzarro bug in azione:

Il problema sembra legato al fatto che l’icona si espande in maniera eccessiva quando si passa sopra il cursore del mouse, invece di fermarsi a una grandezza accettabile come dovrebbe normalmente accadere.

Avete letto anche che il racconto di un giocatore di New World ha spiegato che nel gioco sembra nascondersi una vera e propria nave fantasma?

Ma non solo: sembra proprio che New World stia facendo fare ad Amazon Games così tanti soldi, che la compagnia ha deciso di rivedere in parte i suoi piani di investimento.

Per concludere, chissà se il successo dell’MMO basterà a rilasciare anche Amazon Luna, la piattaforma di gioco del colosso rimasta un po’ in penombra subito dopo l’annuncio.