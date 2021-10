New World, c’è un glitch che rischia di fare strage di giocatori

New World è l’MMO divenuto uno dei giochi più discussi del momento, in primis grazie a una folta community di giocatori davvero molto appassionata.

Il titolo targato Amazon Studios ha infatti esordito in maniera decisamente positiva, ritagliandosi da subito la sua grande fetta di fan.

Vero anche che New World ha dovuto affrontare alcune polemiche e critiche di vario genere, inclusa la questione del trasferimento degli account.

Del resto, l’arrivo dell’attesissimo l’aggiornamento 1.0.3 ha portato molte novità tra cui anche il tanto agognato Server Transfer.

Ora, però, come riportato anche da Game Rant, sembra proprio che un problema insito nel gioco stia causando diversi guai anche agli stessi giocatori.

Un glitch sembra infatti avere un impatto significativo sulla community di New World, sia per i suoi effetti che per il modo in cui Amazon sta cercando di bloccarlo.

Il glitch della duplicazione dell’oro, soprannominato da alcuni giocatori “gold dupe”, è stato aggiunto al gioco insieme alla tanto attesa funzione di trasferimento dei server.

Un numero di personaggi trasferiti sono stati di conseguenza vittima di un problema chiamato Character_Persist_Failure, il quale permette di inviare oro ad altri personaggi, fare il logout e trovare l’oro in questione ancora nell’inventario non appena effettuato nuovamente il login.

Questo “trucco” permette di fatto di avere oro infinito, ragion per cui non c’è voluto molto prima che Amazon sospendesse i trasferimenti dei server.

Ma non solo: lo sviluppatore promette ban a raffica per tutti i giocatori che sfrutteranno questo glitch a loro vantaggio, abusandone.

Amazon ha anche dichiarato che ha intenzione di fare un ulteriore passo avanti, cancellando non solo l’oro ma anche gli oggetti acquistati proprio con la valuta “illegale”.

I trasferimenti dei server di New World saranno quindi messi in pausa fino a quando il problema non sarà risolto.

