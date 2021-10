New World riceve la prima patch (ma c’è un problema)

New World è l’ormai celebre l’MMO di Amazon, in grado di far registrare davvero dei bei numeri da quando è stato lanciato in veste ufficiale, solo pochi giorni fa.

Seguendo la scia di successi come Final Fantasy XIV, anche New World potrebbe presto ritagliarsi la sua fetta di utenza davvero affezionata,

Considerando che si tratta di uno dei progetti più importanti mai realizzati dal colosso americano, il gioco è stato del resto rinviato più volte proprio in virtù delle sue alte potenzialità.

Vero anche che dopo il flop di Crucible, primo gioco Amazon cancellato poco dopo il lancio, le prospettive non erano certo delle migliori.

Una settimana dopo il lancio – e dopo che New World è diventato il titolo più giocato su Steam – l’MMO di Amazon Games ha appena ricevuto il suo primo aggiornamento.

Sfortunatamente, l’aggiornamento ha anche provocato un prolungato downtime del server, mettendo a dura prova la pazienza di moltissimi giocatori (via GameSpot).

Come dettagliato nelle note ufficiali della patch, questo update si concentra in gran parte sulla correzione di bug: presenti anche alcune piccole modifiche relativa alla qualità della vita, oltre a cambiamenti al sistema di rilevamento AFK del gioco, al fine di garantire che i giocatori non possano rimanere artificialmente sui server ad alta popolazione con lunghi tempi di attesa.

Gli utenti ora si disconnetteranno automaticamente dal gioco dopo essere stati AFK per 20 minuti (da 25), e sono state apportate modifiche in modo che il gioco possa rilevare meglio coloro che tentano di ingannare il rilevamento AFK del gioco con movimenti simulati del mouse.

Unfortunately, we are having some technical difficulties and need to extend the maintenance for two more hours.

We apologize for the inconvenience and thank you for your patience and support!

— New World (@playnewworld) October 6, 2021