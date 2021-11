New World, la nuova patch ha combinato un (mezzo) disastro

New World è il popolare MMO pubblicato da Amazon, che dopo un periodo di successi e clamore ha dovuto fare i conti con un crollo di popolarità nomn indifferente, anche per via di alcuni problemi tecnici.

Su New World era infatti stato segnalato un glitch che permetteva la duplicazione di oro e oggetti, portando Amazon a correre i ripari.

Il colosso ha infatti optato per un numero realmente impressionante di ban, cosa questa che ha comunque creato un bel po’ di disappunto all’interno della community.

Amazon aveva del resto avvisato i fubertti che ci sarebbero state delle conseguenze per chiunque avesse abusato del glitch.

Ora, come riportato da The Gamer, i giocatori di New World stanno esprimendo tutta la loro frustrazione per la patch Into the Void, per via dei frequenti reset di equipaggiamento oltre all’aggiunta di grind.

Into the Void è infatti l’ultimo aggiornamento per il gioco Amazon, un aggiornamento funestato da problemi e bug di ogni genere (tanto da costringere Amazon a intervenire tempestivamente).

A quanto pare, l’update 1.1, oltre ad aggiungere l’arma Void Gauntlet e nemici Varangian Knight, ha aggiunto ancora più grind al gioco, oltre ad aver resettato l’equipaggiamento di alcuni giocatori.

Un post sul Subreddit del gioco riassume alcune delle grandi lamentele che i giocatori hanno esternato sulla patch, compreso il fatto che gli sviluppatori non hanno anticipato ai giocatori dei nerf in arrivo, con conseguente stupore misto a delusione.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane Amazon deciderà di intervenire (nuovamente) sulla cosa, magari con un ulteriore hotfix.

Del resto, solo poche settimane fa, Amazon aveva ammesso che c’erano ancora tanti problemi da risolvere su New World.

Vero anche che il gioco ha fatto fare così tanti soldi ad Amazon che il colosso dell’e-commerce starebbe pensando di mettere i videogiochi in prima fila, scavalcando tutti gli altri media.