New World, da oggi dovrete smetterla di fare i furbi con il trucco dell’oro

Torniamo a parlare di New World, l’MMO degli studi di Amazon del quale si scoprono ogni giorno dei trucchi, piccoli problemi o exploit vari.



Con il compito di scalzare l’inossidabile Final Fantasy XIV dal trono degli MMO più giocati, il titolo di Amazon è partito con tutte le buone intenzioni.

Detto in parole povere, New World sta facendo fare così tanti soldi ad Amazon che il colosso dell’ecommerce sta pensando di mettere i videogiochi davanti a cinema e musica, nelle priorità.

Anche se, in questi giorni, titolo sta perdendo molti dei suoi giocatori attivi, che sia una normale perdita di interesse o l’inizio della fine per il titolo.

Forse l’abbandono di una parte dei giocatori è anche colpa dei problemi che, di tanto in tanto, saltano fuori all’interno di New World.

Uno di questi aveva permesso, negli ultimi tempi, di creare dell’oro infinito sfruttando un glitch presente nel gioco.

Un exploit che ha messo in seria difficoltà gli sviluppatori, e che nelle ultime settimane sembrava non poter essere bloccato in alcun modo.

Ma, come riportato da Kotaku, la pacchia è finita per chi stava sfruttando questo becero trucco. I giocatori scorretti non solo verranno puniti, ma da oggi non sarà possibile trasferire più nessun tipo di oggetto:

«Siamo a conoscenza di un possibile exploit per la duplicazione dell’oro che sta girando e abbiamo disabilitato temporaneamente ogni forma di trasferimento di beni tra giocatori. Ogni giocatore che è stato coinvolto in questo exploit verrà perseguito. Una volta che l’exploit verrà riparato e saremo pronti a reintrodurre il trasferimento dei beni, aggiorneremo questo post.»

Questa è stata l’ultima comunicazione riguardo il recente grattacapo capitato agli sviluppatori di New World.

Un caso che, per altre questioni tecniche relative al suo funzionamento, ha anche causato una vera e propria strage di giocatori.

I quali, nel frattempo, non se ne sono stati di certo con le mani in mano, perché hanno scoperto un modo per usare la chat in maniera creativa, diciamo.

E in passato i giocatori di New World si erano lamentati dell’assenza di una minimappa, che alla fine si sono fatti da soli.