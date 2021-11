New World interviene contro il trucco dell’oro: annunciati oltre 1200 ban

New World, il popolare MMO pubblicato da Amazon, dopo un lunghissimo periodo in cui ha dovuto fare i conti con una difficile situazione sul mercato in-game, alla fine ha deciso di dire basta ai furbetti una volta per tutte.

Su New World era infatti presente un glitch che permetteva la duplicazione di oro e oggetti, portando il mercato in-game a una situazione insostenibile e costringendo Amazon a disattivarlo, mentre lavorava ad una soluzione.

Questa paradossale situazione ha infatti portato in breve tempo all’inflazione, consentendo ai giocatori di acquistare armi e equipaggiamento potente a prezzi molto bassi.

Amazon aveva avvertito i furbetti che ci sarebbero state delle conseguenze per chiunque avesse abusato del glitch: dopo le minacce, gli sviluppatori sono oggi passati ai fatti.

Con un nuovo aggiornamento degli sviluppatori (via GameSpot), Amazon ha infatti annunciato di essere intervenuta ufficialmente con oltre 1200 ban di account a causa di costanti abusi della duplicazione di oggetti e oro.

Gli autori di New World hanno sottolineato che questo glitch ha causato un danno non indifferente per l’esperienza degli utenti, creando impatti significativi soprattutto per i giocatori vicini all’end game.

Sanno bene quanto «spezzi il cuore vedere altri giocatori imbrogliare per avere ciò che hai ottenuto lavorando duramente», rovinando allo stesso tempo l’economia in-game, scusandosi per l’accaduto.

Amazon ha sottolineato che il 98% degli oggetti e dell’oro ottenuto tramite il glitch della duplicazione è stato già rimosso dal gioco: il rimanente 2% non sarà toccato perché è stato rilevato che appartiene a giocatori che, pur avendo riscontrato il problema, non ne hanno abusato.

Inoltre, non sono stati rilevati incrementi rilevanti di armatura al livello massimo dopo la scoperta del glitch della duplicazione: questo perché la maggior parte degli account che li utilizzava è stata bannata proprio perché ha abusato del trucco.

Gli sviluppatori hanno concluso che in futuro lavoreranno per rendere più rapidi i tempi di risposta e che continueranno a restare vigili per punire chiunque dovesse violare i termini di servizio, ricordando che gli exploit non saranno mai tollerati.

Proprio poche settimane fa, Amazon aveva ammesso che c’erano ancora tanti problemi da risolvere su New World: uno dei primi potrebbe dunque essere stato finalmente sistemato una volta per tutte.