Squid Game ispira il gaming: un popolare gioco ritenterà “un’idea scartata”

La popolarità di Squid Game, la serie televisiva sudcoreana trasmessa da Netflix, è arrivata inevitabilmente a influenzare i videogiochi: sulla scia del successo dei giochi mortali proposti dallo show, potremmo presto rivedere anche un’idea scartata.

È il caso di quanto sta accadendo con Fall Guys, altro popolare fenomeno party game diventato in breve tempo il titolo più scaricato su PlayStation Plus: gli sviluppatori hanno ammesso che stanno dopo aver visto Squid Game stanno pensando di riprovare a introdurre il gioco «Un, Due, Tre, Stella» anche sul loro titolo.

L’incredibile risultato ottenuto con PlayStation Plus è diventato un vero e proprio record, certificato anche da Guinness World Records.

Il fenomeno Squid Game è piaciuto tantissimo anche al popolare artista BossLogic, che ha deciso di omaggiarlo a modo suo con un crossover dedicato ad Among Us.

L'Un, Due, Tre, Stella di Squid Game ha ispirato gli sviluppatori di Fall Guys.

Durante l’EGX 2021 di Londra, come riportato da Techradar, gli sviluppatori di Fall Guys hanno avuto modo di parlare del lavoro che stanno eseguendo sul multiplayer e sulle novità che potrebbero essere introdotte.

Un retroscena molto interessante che è stato svelato è che, prima del lancio, Mediatonic aveva preso in seria considerazione di introdurre proprio «Un, Due, Tre, Stella» tra i suoi minigiochi, ma l’idea venne scartata per via di un’implementazione videoludica ritenuta troppo difficile.

Dopo aver guardato Squid Game e la successiva popolarità dello show, il lead game designer Joe Walsh ha però ammesso di voler fare un altro tentativo, provando a reintrodurre l’idea scartata anche nel suo peculiare battle royale:

«In un videogioco, basta che posi giù il controller [per rimanere fermo]. Per questo pensavamo “non faremo mai Un Due Tre Stella, non ha senso“. Ma adesso, vedendo quanto è diventato popolare Squid Game, vorrei che riprovassimo a fare qualcosa del genere e scoprire se può funzionare su Fall Guys».

Il successo della serie televisiva è dunque difficile da ignorare per gli sviluppatori videoludici: la versione mortale di Un Due Tre Stella ha dunque ispirato il team di Fall Guys a tentare di realizzare qualcosa del genere per il loro fenomeno.

Chissà se anche altri titoli seguiranno presto tale esempio, magari con alcuni degli altri pericolosi giochi proposti nella serie di Netflix.

Nel frattempo, l’Un Due Tre Stella di Squid Game è diventato davvero un videogioco per la prima PlayStation: un video mostra in azione la spettacolare ricreazione.

Questo e gli altri giochi mortali dello show Netflix sono approdati anche su GTA V, disponibili grazie a delle mod dedicate scaricabili.

Inoltre, potrete divertirvi cercando di non morire anche su Fortnite: sono disponibili diversi codici gratis per i giochi mortali di Squid Game.