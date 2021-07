Netflix piomba sui giochi: spunta la data (e saranno gratis)

Netflix sembra stia pensando concretamente di puntare sui videogiochi per il futuro del proprio servizio: secondo un nuovo report, saranno gratuiti ed inclusi nell’abbonamento.

L’indiscrezione arriva direttamente da Bloomberg: si tratterebbe di una soluzione molto simile a quanto avviene già con Xbox Cloud Gaming, incluso all’interno di Game Pass Ultimate.

Lo stesso Xbox Game Pass era stato, effettivamente, associato spesso a Netflix per il suo ricco catalogo, anche se Phil Spencer ha ammesso di non essere un fan di questo collegamento.

Netflix si è avvicinata molto al mondo videoludico grazie agli ultimi adattamenti di franchise importanti: lo show di Castlevania ha inserito tantissimi easter egg legati ai giochi.

Netflix sarebbe pronto a offrire giochi gratis nel 2022.

Il report di Bloomberg (via Polygon) svela che a capo del progetto per l’ingresso nel mercato dei videogiochi ci dovrebbe essere Mike Verdu, ex dirigente di Facebook e di Electronic Arts.

All’interno di EA, Verdu ha lavorato attivamente a franchise come The Sims, Plants vs Zombies e Star Wars: Netflix avrebbe dunque voluto puntare su una persona affidabile e che conosca bene il mercato.

Bloomberg ha rivelato inoltre che i giochi gratis di Netflix potrebbero arrivare molto presto: sembra infatti che l’intenzione del colosso dello streaming sarebbe quello di avviare quest’iniziativa già nel 2022.

I videogiochi dovrebbero essere disponibili in una nuova categoria, andando dunque ad affiancare la possibilità di utilizzare giochi gratis alla visione di una serie TV, un film o un documentario.

Al momento inoltre non è previsto alcun costo aggiuntivo per i videogiochi, che saranno dunque gratis e un gradito bonus per tutti gli abbonati.

Restiamo naturalmente in attesa di conferme ufficiali da parte della compagnia, che pur aveva già ammesso in passato il suo crescente interesse per i videogiochi: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine, ricordandovi nel frattempo di prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni.

La serie The Witcher è sicuramente una delle più famose prodotte da Netflix tra quelle collegate a brand videoludici importanti, al punto che sul terzo capitolo arriveranno DLC ispirati allo show.

Sono inoltre in lavorazione diversi progetti legati alla serie Resident Evil, anche se Infinite Darkness ha fatto discutere a causa di un divieto imposto alle recensioni.

Su Netflix ci sarà spazio anche per uno show dedicato a Sonic the Hedgehog, che sta preparando un colpo di scena sullo stile del Marvel Cinematic Universe.