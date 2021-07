The Witcher 3, DLC sulla serie Netflix solo next-gen? CD Projekt chiarisce

The Witcher 3 Wild Hunt tornerà a breve in versione Complete Edition per console next-gen e sarà accompagnato, oltre che dalle inevitabili migliorie tecniche, da una nuova cover e da DLC inediti ispirati alla serie Netflix.

La nuova edizione della terza avventura dello Strigo non si limiterà a riservare queste novità solo a PS5, Xbox Series X|S e PC, ma anche a Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

La scelta appare comprensibile anche alla luce del fatto che il prodotto è ancora molto giocato, come testimonia la recente scoperta di un easter egg legato a un’amata serie TV.

Dei contenuti extra che la Complete Edition porterà con sé vi avevamo già parlato due giorni fa in occasione del WitcherCon: se ve li siete persi, siete ancora in tempo per recuperarli.

I possessori delle console di vecchia generazione saranno felici di sapere che anche a loro verrà data la possibilità di vivere le nuove avventure di Geralt.

CD Projekt RED ha comunicato che «nuove informazioni sui contenuti aggiuntivi arriveranno a breve», ma la sola notizia che i DLC saranno disponibili per tutti i giocatori è ottima.

Come riportato anche da GamingBolt, l’upgrade next-gen sarà scaricabile senza costi aggiuntivi per tutti i possessori di The Witcher 3 Wild Hunt su PS4 e Xbox One.

Non c’è ancora una data di lancio per la Complete Edition, ma il periodo d’uscita dovrebbe essere compreso negli ultimi mesi dell’anno in corso.

A chiarire eventuali dubbi ci ha pensato la stessa software house polacca tramite il seguente tweet, che avrà fatto tirare un sospiro di sollievo a molti fan:

Before you ask:

– the next-gen update will be free for everyone who already owns the game

– the DLCs are not exclusive to the next-gen version, they will be available for every version of the game (including PS4, Xbox One and Switch) — The Witcher (@witchergame) July 10, 2021

«Prima che lo chiediate: l’update next-gen sarà gratuito per tutti gli utenti in possesso del gioco. I DLC non saranno destinati solo alle console di nuova generazione, ma verranno resi disponibili per ogni versione del titolo».

In attesa della nuova edizione, potrete tenervi impegnati e ripassare la storia della saga con il prossimo “episodio” della serie, ma prima assicuratevi che faccia per voi.

Se invece siete focalizzati sull’universo cinematografico, appuntatevi la data d’uscita della Stagione 2, disponibile esclusivamente su Netflix.

Infine, vi ricordiamo che avete tempo fino a domani per riscattare il regalo che GOG ha riservato per voi in occasione del WitcherCon.