Netflix punta forte sui giochi gratis: annunciata una nuova acquisizione

Netflix non ha mai nascosto tutta la volontà di investire fortemente nel settore dei videogiochi, proponendo ai suoi abbonati un’ampia selezione di giochi gratis e senza costi aggiuntivi.

Il gigante dello streaming non è infatti rimasto a osservare la costante crescita del gaming, proponendo non solo diversi adattamenti tratti dai più grandi franchise videoludici, ma facendo operazioni di mercato molto importanti.

A dimostrazione del forte investimento in tale settore, dopo aver annunciato un’acquisizione milionaria molto importante, oggi Netflix ha svelato di aver aggiunto al proprio team un’altra promettente software house.

La compagnia ha infatti annunciato di aver appena concluso un’altra operazione di mercato, la terza da quando ha iniziato a muovere i primi passi a settembre, dando il benvenuto agli sviluppatori di Oxenfree.

Come riportato da The Verge, Netflix ha annunciato di aver portato a termine l’acquisizione di Boss Fight Entertainment, uno studio di giochi mobile con sede in Texas.

Tra i titoli più popolari di questa software house segnaliamo Dungeon Boss, un popolare gioco strategico per smartphone: la software house venne creata dopo che il colosso Zynga chiuse lo studio di Dallas, responsabile della creazione di Castleville.

Amir Rahimi di Netflix Games ha confermato in un comunicato ufficiale che l’operazione è stata portata a termine per potenziare ulteriormente la propria offerta di giochi gratis, sottolineando che la loro ampia esperienza aiuterà il gigante dello streaming a fornire un’offerta videoludica dovunque i propri iscritti vogliamo.

Un entusiasmo condiviso anche dai fondatori di Boss Fight Entertainment, che sottolineano come l’accordo con Netflix permetterà loro di concentrarsi solo sullo sviluppo di esperienze videoludiche divertenti, senza doversi preoccupare di come monetizzarle.

Non resta dunque che aspettare di scoprire come il talentuoso studio mobile potrà contribuire al catalogo di titoli gratuiti: proprio poche ore fa, Netflix aveva già annunciato l’arrivo di tre nuovi giochi gratis, tra i quali c’è anche un grande classico PlayStation 3.

Gli utenti potranno aspettarsi un sempre maggior impegno da parte della piattaforma streaming, che ha già dichiarato di ambire a diventare il migliore del settore dei giochi gratis e di non voler fare semplicemente presenza.