Netflix fa sul serio coi videogiochi e annuncia un’acquisizione milionaria

Lo scorso anno Netflix ha annunciato di voler entrare a gamba tesa nel mercato dei videogiochi, una notizia che ha sicuramente fatto discutere.

Il colosso dello streaming ha infatti subito lanciato un titolo in VR per Oculus Quest 2, proseguendo poi con vari giochi gratis offerti.

Proprio a febbraio di quest’anno l’offerta è aumentata, con l’inclusione di una serie di titoli di spessore disponibili in forma gratuita.

La cosa più importante è però un’altra: a settembre 2022 la compagnia americana aveva inoltre reso noto di aver completato l’acquisizione del suo primo studio di sviluppo di videogiochi, a cui ora se ne aggiunge un’altra di un certo spessore.

Come riportato anche su ResetEra, Netflix ha deciso di acquisire lo sviluppatore finlandese di giochi mobili Next Games per la notevole cifra di 65 milioni di euro.

Secondo i termini dell’accordo, Netflix inizierà un’offerta pubblica di acquisto per tutte le azioni emesse e in circolazione dello sviluppatore.

In base all’offerta, gli azionisti riceveranno 2,1 euro in contanti per ogni azione di Next Games, per un valore complessivo di circa 65 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione di Next Games ha deciso all’unanimità di raccomandare agli azionisti di accettare l’offerta.

«Next Games ha un team di gestione esperto, un forte track record con i giochi mobili basati su franchise di intrattenimento e solide capacità operative», ha dichiarato Michael Verdu, vicepresidente di Next Games.

«Siamo entusiasti che Next Games si unisca a Netflix come studio principale in una regione strategica e in un mercato di talenti chiave, espandendo le nostre capacità interne di studio di giochi», ha concluso.

La transazione dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre del 2022, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.

Ricordiamo che lo scorso novembre il servizio Netflix Games è stato attivato all’interno dell’app mobile per tablet e smartphone Android, con tanti nuovi giochi offerti gratuitamente.

Restando in tema, durante una delle consuete call con i propri investitori, Netflix ha voluto commentare l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.