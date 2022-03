Netflix annuncia tre nuovi giochi gratis, e due sono disponibili da subito!

Come sapete Netflix ha aperto una sua divisione giochi all’interno del catalogo, che sono gratis per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming.

Tra questi ci sono anche titoli ispirati ad IP molto famose, come gli spin-off di League of Legends che stanno riscuotendo un bel successo.

Come Hextech Mayhem, che è disponibile anche su Nintendo Switch, la piattaforma di cui potete leggere la recensione sulle nostre pagine.

Una parte della piattaforma che Netflix ha annunciato qualche mese fa, inserendo i primi giochi gratis all’interno del suo vastissimo catalogo di film e serie TV.

E non sembra volersi fermare neanche con gli annunci, perché qualche ora fa il gigante dello streaming ha annunciato tre nuovi videogiochi. Una cosa che fa ancora un po’ strano scrivere.

Come riporta Venture Beat, Netflix ha svelato i nuovi giochi, che saranno inseriti gratis all’interno del catalogo, ed uno è addirittura una remastered.

Il primo titolo si chiama This is a True Story. Si tratta di un puzzle game narrativo, che mette in scena la storia di una donna nell’Africa Sub-Sahariana e la sua lotta per trovare acqua per la sua famiglia. Si tratta, stando a Netflix, di un gioco basato su un’esperienza di vita reale.

Il secondo titolo è Shatter, una remaster di un gioco PlayStation 3. Per chi lo ricorderà si tratta di un classico gioco di distruzione di mattoncini, con tanto di classifiche globali per chi vuole usare il proprio smartphone in maniera competitiva.

Questi due videogiochi sono disponibili da subito all’interno del catalogo di Netflix, mentre il terzo è ancora in sviluppo. Si tratta di Into the Dead 2: Unleashed, che viene descritto come un ibrido runner/shooter, un gioco decisamente particolare.

C’è da dire che Netflix sta puntando tantissimo su questo segmento di mercato, e punta addirittura a diventare uno dei migliori esponenti del settore.

Sta anche facendo delle acquisizioni e, come quelle a cui abbiamo assistito di recente, anche questa ha un valore milionario.

E di recente ha annunciato anche un’altra serie, ispirata ad un famosissima serie di videogiochi picchiaduro…