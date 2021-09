Netflix punta forte sui videogiochi: ufficiale la prima acquisizione

Netflix ha annunciato di aver completato l’acquisizione del suo primo studio di sviluppo di videogiochi, confermando dunque la grande volontà di lasciare la propria impronta anche su questa industria.

Il gigante dello streaming ha acquisito ufficialmente Night School Studio, conosciuto per aver realizzato Oxenfree, reso disponibile per diversi mesi anche su Xbox Game Pass, e per il suo imminente sequel in uscita su tutte le piattaforme principali.

Proprio da ieri sono finalmente arrivati i primi videogiochi gratis su Netflix: sono cinque titoli disponibili su Android per chiunque sia in possesso di un’iscrizione attiva.

Negli ultimi mesi il colosso dello streaming ha dimostrato di voler intensificare la propria attività all’interno del mercato videoludico: anche gli amanti dei giochi in VR possono usufruire di un nuovo gioco gratis di Netflix.

Netflix ha diffuso un comunicato stampa nel quale è stata confermata l’acquisizione di questo talentuoso studio di sviluppo, che ha conquistato il gigante dello streaming grazie alla capacità di narrare una storia interattiva, come dimostrato su Oxenfree (via Nintendo Life).

Allo stesso tempo, il vice presidente del game development di Netflix, Mike Verdu, ha voluto ribadire che si tratta solo dell’inizio di tante mosse che saranno effettuate per espandere la libreria di giochi inclusi come parte del proprio abbonamento:

«Continueremo a lavorare con gli sviluppatori di tutto il mondo ed assumere i migliori talenti dell’industria per offrire una grande collezione di giochi esclusivi, disegnati per ogni tipologia di giocatore e per qualunque livello di giocabilità. Proprio come le nostre serie o film, questi giochi saranno tutti inclusi come parte del vostro abbonamento Netflix— il tutto senza pubblicità e senza microtransazioni».

Il fondatore di Night School Studio, Sean Krankel, allo stesso tempo ha descritto questa partnership come «naturale», elogiando Netflix per aver dimostrato di voler proteggere la visione e la creatività del team di sviluppo.

«La nostra esplorazione del gameplay narrativo e la comprovata esperienza di Netflix nel supportare narratori diversi si è rivelato essere un abbinamento naturale. È sembrato come se entrambi i team fossero arrivati istintivamente a questa conclusione».

L’intento di Netflix sarebbe dunque quello di puntare fortemente sull’industria dei videogiochi, così da poter offrire prodotti di qualità ed esclusivi per chiunque sia in possesso di un abbonamento.

Non resta dunque che aspettare di scoprire quali saranno le prossime produzioni di Night School Studio, protagonista di un’acquisizione certamente molto importante.

Se siete curiosi di scoprirne di più sul titolo che ha conquistato l’attenzione di Netflix, sulle nostre pagine potete recuperare la nostra recensione dell’avventura grafica horror Oxenfree.

Anche gli utenti sulle altre piattaforme potranno però aspettarsi videogiochi prodotti dal gigante dello streaming: recentemente è stato annunciato un nuovo gioco in stile cyberpunk in uscita su Steam.

Inoltre potremo aspettarci altri adattamenti ispirati a popolari videogiochi: presto arriverà anche la serie TV ambientata nell’universo di League of Legends.