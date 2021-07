Netflix offre giochi gratis: arriva la conferma ufficiale (e i primi dettagli)

Dopo le indiscrezioni alla fine è arrivata la conferma ufficiale: Netflix offrirà presto giochi gratis come parte integrante del proprio abbonamento.

Il colosso dello streaming ha dunque deciso di intraprendere la strada già battuta da altri concorrenti, come Stadia o xCloud, incluso all’interno di Xbox Game Pass Ultimate.

Le prime indiscrezioni di una settimana fa sono state dunque confermate: un report aveva infatti svelato i piani dell’azienda e la possibile data d’uscita.

In un nostro speciale avevamo inoltre sottolineato come questa mossa potesse mettere ancora più in seria difficoltà Google Stadia, di cui Netflix a questo punto potrebbe diventare un diretto concorrente.

I piani di Netflix però non saranno così ambiziosi, almeno per il periodo di assestamento iniziale, che dovrebbe concentrarsi prevalentemente sulla distribuzione di giochi mobile.

Come riportato da Kotaku, l’azienda ha infatti comunicato pubblicamente le proprie idee per l’ingresso nel mercato videoludico durante una chiamata con i propri investitori, per discutere il futuro della compagnia.

I dettagli sono arrivati grazie alla ex games writer Julia Alexander, che ha ascoltato accuratamente la chiamata e riportato gli argomenti principali che sono stati discussi.

Question: "Which of these initiatives [games, podcasts, etc] are designed to be meaningful profit pool in the future?"

Hastings: "I would say none of them because they're not designed to be.

— julia alexander (@loudmouthjulia) July 20, 2021