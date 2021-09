Dopo Netflix, anche il social network TikTok si butta sui videogiochi

Il mondo dei videogiochi è decisamente goloso e attraente per molte aziende, e il concetto di gamification piace molto a piattaforme come Netflix e TikTok.

Piace in maniere molto diverse, perché il colosso dello streaming ha prodotto, e produrrà, tanti show tratti da franchise videoludici come The Witcher.

E molte star di TikTok, tra le più famose, sono affascinate dal mondo dei videogiochi e si divertono a condividere la propria passione con i fan.

Un trend che va molto di moda sul social network cinese, come vi abbiamo raccontato di recente con un esilarante episodio a tema Skyrim.

Non poteva mancare quindi molto prima che, su TikTok, arrivasse anche un videogioco originale, ed esclusivo addirittura, con una grafica che ricorda quella di The Sims.

Si chiama Sway Stories, è un titolo che richiama le dinamiche del social network, e si può giocare solamente su TikTok.

Il titolo è sviluppato da PlayCo, team specializzato nella creazione dei cosiddetti “instant games” da giocare sui social network.

Ne ha prodotti un bel numero, il più famoso è Heads Up!, ed è stato reso celebre dalla trasmissione di Ellen DeGeneres che lo giocava con le star di Hollywood.

Come funziona Sway Stories? Ecco cosa apprendiamo tramite Venture Beat:

«Gli utenti vestiranno i panni di un giovane, aspirante content creator, che riceve un invito a sorpresa per un party alla Sway House, e le loro scelte influiranno su come il giovane content creator se la giocherà.»

La Sway House menzionata era una famosa casa, letteralmente un edificio, in cui lavoravano i tiktoker più famosi 24 ore su 24, una vera e propria crew.

Chissà come se la caverà Sway Stories, e chissà che un giorno non succederà qualcosa di simile al film di Monster Hunter recentemente pubblicato su Netflix.

Il colosso dello streaming che, nel frattempo, sta lanciando i suoi primi giochi gratis e punta ad entrare nel settore con una certa sicurezza.

Arriverà il momento in cui Netflix si stabilizzerà nettamente nel mercato videoludico, dando un altro scossone a Google Stadia?