Netflix, il prossimo film live action potrebbe essere dedicato a Mega Man

Che a Netflix piacciano i videogiochi ormai è cosa nota, e quanto pare sta per arrivare un nuovo film su un amatissimo eroe Capcom del passato.

Tra i titoli in lavorazione presso il colosso dello streaming c’è anche una serie in live action su Sonic, il porcospino blu di SEGA.

La quale potrebbe avere in serbo anche dei colpi di scena niente male, qualcosa a tema multiverso che alcuni utenti molto attenti hanno scovato dai primi artwork.

Anche Tomb Raider è uno dei prossimi progetti di Netflix che, stando alle prime informazioni, potrebbe fare da ponte tra alcune saghe di Lara Croft.

Netflix ha raccolto a sé tantissime proprietà intellettuali del mondo dei videogiochi e, stando a delle fonti ben informate, il prossimo potrebbe essere Mega Man.

A riportare la notizia è IGN US, che dalle sue fonti ha appreso che il colosso dello streaming ha dato il via libera per un film live action ispirato all’androide di Capcom.

Il progetto sarebbe ancora in uno stadio preliminare dei lavori, tuttavia la produzione sarebbe già partita nella lavorazione della pellicola.

L’azienda dedita alla lavorazione è lo studio Supermarché, che nel suo sito ha aggiunto un aggiornamento sui progetti futuri:

«Henry, Rel e il producer Orlee-Rose Strauss manterranno il loro ruolo nello sviluppo attivo. Tra i lavori in cui sono presenti è incluso l’adattamento di Mega Man della Capcom per Chernin Entertainment e Netflix, che hanno scritto e diretto.»

Non ci resta che attendere, a questo punto, un primo trailer o un annuncio ufficiale da parte di Netflix e/o Capcom sull’esistenza di questo film.

Netflix è al lavoro, tra le altre cose, su un’altra serie Capcom: lo show in live action di Resident Evil che di recente è tornato a mostrarsi.

Chissà che quello su Mega Man non sia un altro successo come Arcane, una serie su League of Legends che ha convinto anche Hideo Kojima.

Nel frattempo, gli utenti di iOS e Android possono godere anche dei primi videogiochi gratuiti nell’app di Netflix: ecco come scaricarli.