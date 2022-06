Cyberpunk 2077, la serie TV di Netflix si mostra nei trailer ricchi d’azione (e l’uscita è vicina)

Continuano a svolgersi in questi giorni le celebrazioni della Netflix Geeked Week 2022, la settimana interamente dedicata ai fan del servizio in streaming e ricca di novità ogni giorno, che ha riservato una sorpresa speciale anche per i fan di Cyberpunk 2077.

Sebbene l’appuntamento più importante per i videogiocatori sia indubbiamente quello di venerdì 10 giugno, dato che sarà una data interamente dedicata ai giochi, il colosso dello streaming ha approfittato dell’appuntamento dedicato alle serie di animazione per svelare novità importanti su uno degli show più attesi: la serie TV di Cyberpunk 2077 (potete acquistare il titolo di CD Projekt in offerta su Amazon).

La serie anime ufficiale si chiamerà Cyberpunk Edgerunners e fu annunciata da CD Projekt nel 2020: sarà realizzata da Studio Trigger, il celebre studio d’animazione dietro progetti come Kill la Kill e Little Witch Academia.

Poche settimane fa avevamo avuto anche l’occasione di scoprirne di più su questa ambiziosa serie, che sarà divisa in 10 puntate e avrà una colonna sonora composta da Akira Yamaoka, già autore della OST di Silent Hill.

Come parte dell’iniziativa dedicata alla giornata degli anime, Netflix ha dunque voluto condividere il primo teaser trailer della serie anime di Cyberpunk 2077, confermando anche la finestra d’uscita: sarà disponibile sul servizio in streaming a partire da settembre 2022.

Nel primo filmato dalla durata di poco più di un minuto, che potrete riscoprire voi stessi qui di seguito, potrete ammirare Night City in formato anime e tante scene spettacolari, oltre ad avere un assaggio di quella che sarà la colonna sonora dello show:

Non si tratta però dell’unico filmato rilasciato per Cyberpunk Edgerunners: Netflix ha infatti condiviso anche un ulteriore breve teaser che ci mostra una delle tante scene d’azione dello show, nella prima clip esclusiva.

Curiosamente, i trailer non hanno incluso nemmeno una frase doppiata: non è ancora del tutto chiaro se si tratterà dunque di uno show «muto» o se, semplicemente, Netflix stia cercando di non svelare alcun indizio su quella che sarà la trama della serie.

In ogni caso, Cyberpunk Edgerunners sembrerebbe essere la serie TV che i fan di Night City stavano aspettando: non ci resta dunque che aspettare di scoprire la data d’uscita definitiva e attendere pazientemente il prossimo settembre.

Nel frattempo, CD Projekt sta continuando a lavorare duramente sui prossimi aggiornamenti di Cyberpunk 2077: gli sviluppatori hanno lanciato indizi sul possibile arrivo di una delle feature più attese.