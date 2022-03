Tekken diventa una serie tv Netflix (e uscirà quest’anno)

Nel mondo dei picchiaduro ce n’è uno in particolare che ha fatto la storia del genere, nonché uno dei nomi più famosi dell’intera industria videoludica, stiamo parlando di Tekken.

Quest’ultima è una serie a dir poco leggendaria, che ha contribuito notevolmente alla crescita dei fan amanti dei giochi di combattimento a incontri.

Notizia delle ultime ore è che Tekken si sta per aggiungere alla già nutrita schiera di videogiochi che sono stati trasposti in prodotti televisivi, e diventerà quindi una serie tv su Netflix.

Il prodotto s’intitolerà Tekken: Bloodline e sarà una serie anime; il trailer è stato mostrato direttamente sull’account Twitter ufficiale di Netflix, potete vederlo qui sotto:

"Power is Everything." the Tekken: Bloodline trailer is here



"El poder lo es todo." Ya está aquí el tráiler de Tekken: Bloodline pic.twitter.com/ZuzwNv8fa3 — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 19, 2022

La trama della serie recita(via mynintendonews.com):

“Il potere è tutto”. Jin Kazama ha imparato le arti di autodifesa della famiglia, le arti marziali tradizionali in stile Kazama, da sua madre in tenera età. Nonostante tutto, era impotente quando un mostruoso male è apparso all’improvviso, distruggendo tutto ciò che gli era caro e cambiando la sua vita per sempre. Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di fermarlo, Jin giurò vendetta e andò alla ricerca del potere assoluto per esigerlo. La sua ricerca porterà alla battaglia finale su un palcoscenico mondiale: il torneo The King of Iron Fist.

Non si conosce ancora la data d’uscita della serie, ma sappiamo che dovrebbe debuttare entro la fine di quest’anno su Netflix.

La notizia arriva dopo quella dei giorni scorsi dedicata alla serie tv di A Plague Tale, con un altro videogioco che sbarcherà in tv.

