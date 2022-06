Netflix aggiorna il catalogo con un nuovo gioco gratis, e arriva tra poco

A Netflix piacciono i videogiochi e l’abbiamo capito, e continua ad aggiungerne altri all’interno del suo catalogo, gratis inclusi con l’abbonamento.

Per non parlare dei grandi crossover come lo show di Cuphead (di cui trovate tanti gadget su Amazon), che creano un fil rouge tra show e videogiochi.

Negli ultimi mesi il gigante dello streaming si è mosso anche per delle acquisizioni milionarie, sempre in ambito videogiochi.

Perché l’obiettivo di Netflix è puntare ad avere tantissimi videogiochi nel catalogo entro il 2023: un numero veramente importante.

Prossimamente ne arriverà un altro, un titolo già uscito da qualche anno ma che è stato molto apprezzato: Into the Breach.

Il titolo è uno strategico in cui i giocatori dovranno combattere con dei potenti mech arrivati dal futuro per respingere la minaccia aliena.

E l’occasione è decisamente particolare, perché Into the Breach riceverà anche un’espansione per l’occasione.

L’update aggiungerà nuove missioni, nuove armi, una nuova difficoltà, sette nuove lingue e molte funzionalità aggiuntive.

In più, in occasione dell’arrivo di questa espansione, Into the Breach arriverà su iOS ed Android proprio attraverso una partnership con Netflix.

Come riporta Polygon, lo strategico farà il suo ingresso nel catalogo dei videogiochi gratis di Netflix a partire dal 19 luglio prossimo.

E non solo, perché Into the Breach tornerà per l’occasione anche su Nintendo Switch, per la prima volta con un’edizione fisica creata in collaborazione con Fangamer.

Ormai cominciano ad essere davvero molti i giochi nel catalogo di Netflix, che ha scommesso sui videogiochi e sembra aver fatto molto bene, a quanto pare.

Per non parlare, ovviamente, delle tantissime serie legate a franchise videoludici. Una delle ultime annunciate riguarda anche Dragon Age: ecco i dettagli.

Il gigante dello streaming è entrata in tanti modi nel mondo videoludico. Ha anche tenuto una sua conferenza estiva con tanti annunci che riguardano videogiochi e serie in arrivo.