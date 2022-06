Netflix ha scommesso sui videogiochi e a quanto pare ha vinto

I titoli mobile di Netflix hanno registrato 13 milioni di download in tutto il mondo, confermando quindi la bontà di un servizio che ha solo scalfito la superficie di un mercato in costante crescita, ossia quello dei videogiochi.

Il colosso dello streaming non ha mai nascosto di puntare a competere direttamente con servizi come Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi anche su Amazon, offrendo sempre più titoli da provare gratis.

Del resto, il portale di streaming continua a credere nel gaming, al punto da fare le proprie acquisizioni milionarie nel mercato.

L’obiettivo di Netflix è quindi quello di ampliare la propria offerta di videogiochi, puntando ad avere nel 2023 un parco titoli realmente impressionante.

Sensor Tower ha pubblicato in queste ore (via GI) un nuovo rapporto secondo il quale, ad oggi, le offerte di giochi per dispositivi mobile di Netflix hanno registrato ben tredici milioni di download a livello globale.

La piattaforma di streaming ha lanciato il suo servizio di giochi per Google Play e Apple App Store nel novembre del 2021.

All’epoca la sua offerta comprendeva cinque titoli mentre oggi la libreria di Netflix comprende 24 giochi per dispositivi mobile pubblicati.

Sensor Tower ha poi aggiunto che i giochi più scaricati sono Stranger Things: 1984, Netflix Asphalt Xtreme e, ultimo ma non meno importante, Stranger Things 3: The Game.

Nel corso del 2022 il servizio di streaming si è occupato attivamente delle operazioni commerciali della sua divisione legata al gaming.

Nel mese di marzo scorso Netflix ha nominato Roberto Barrera, ex PlayStation, nuovo responsabile della strategia per la parte games, acquisendo inoltre lo sviluppatore di Stranger Things: Puzzle Tales, Next Games e il creatore di Dungeon Boss, Boss Fight Entertainment.

Ma non solo: Netflix continua ad investire nelle serie legate ai videogiochi. La prossima è Dragon Age, che avrà un suo adattamento animato in streaming.

Senza contare neppure la serie live action su Resident Evil, che per quanto trash promette in ogni caso di essere davvero interessante.