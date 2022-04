Nel nuovo Tomb Raider ci sarà un po’ di Days Gone

Durante la giornata di ieri, Crystal Dynamics ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo capitolo di Tomb Raider, il primo a entrare nella next-gen.

L’ultima trilogia, che trovate su Amazon Italia al prezzo più basso di sempre, ha dato nuova vita a un personaggio iconico come Lara Croft.

Nonostante sia certo che il nuovo episodio utilizzerà il celebre e performante motore grafico Unreal Engine 5, è ancora ignoto sia il setting che la trama principale.

Se la nostra Stefania ci ha già permesso di farci un’idea di ciò che potrebbe proporci la nuova avventura di Lara, ora un nuovo ingresso in Crystal Dynamics ci ha fornito un ulteriore indizio.

Come riportato anche da Eurogamer.net, Jeff Ross, uno dei director dell’esclusiva PlayStation Days Gone, ha annunciato di essersi unito allo studio di sviluppo del nuovo Tomb Raider.

In un tweet, Ross ha scritto: «Sono entusiasta di annunciare che ora lavoro presso l’incredibile Crystal Dynamics come Design Director».

E ancora: «Non posso dire altro se non che sono entusiasta del progetto e soprattutto della squadra di persone davvero meravigliose. Quest’estate diventerò un abitante di Seattle».

Il nuovo direttore del design ha poi proseguito condividendo una lista di posti vacanti all’interno dello studio, incoraggiando gli altri a «venire a lavorare con lui». Poco sotto, il tweet di Ross.

I'm excited to announce I now work at the amazing Crystal Dynamics as Design Director. That's all I can say other than I'm thrilled with the project, and especially the team of really wonderful people.

I will become a Seattleite this summer.

Also–Come work with me! https://t.co/HjDFIFk7MF

— Jeff Ross (@JakeRocket) April 5, 2022