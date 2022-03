Come sarebbe Tomb Raider next-gen? Probabilmente così

Lara Croft è uno dei personaggi più importanti del mondo dei videogiochi, tanto che da anni i fan chiedono il ritorno della serie di Tomb Raider, magari su console next-gen.

L’ultima saga nata nel 2013 ha rilanciato l’archeologa più famosa di sempre, facendo tornare in auge un franchise che ha sicuramente vissuto alti e bassi.

C’è chi ha pensato a portare il primo capitolo di Tomb Raider su Game Boy Advance – per un risultato davvero notevole – sebbene ora un altro appassionato sembra essersi spinto ancora oltre.

Quindi, tra un remake non ufficiale di Tomb Raider 2 e l’altro, un fan ha infatti trasformato il reboot di Lara Croft del 2013 nello splendore della next-gen.

Come riportato anche da Wccftech, il canale YouTube tedesco ‘Digital Dreams’ ha mostrato il primo capitolo della nuova trilogia di Tomb Raider con una risoluzione 8K su una NVIDIA RTX 3090 (ASUS TUF RTX 3090).

Le impostazioni grafiche Ultra e Screen Space Ray Traced Global Illumination (SSRTGI), utilizzando il preset personalizzato Raytracing ReShade, rendono il gioco un vero spettacolo da vedere.

Trovate il filmato poco sotto, nel player dedicato.

Uscito nel 2013, Tomb Raider di Crystal Dynamics è disponibile per PC e quasi tutte le console in commercio.

Il gioco è uscito originariamente per PlayStation 3 e Xbox 360, ma la Definitive Edition rimasterizzata del 2014 ha portato il tutto anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Restando in tema, avete letto che la scrittrice di Tomb Raider ha dichiarato di non essere stata d’accordo con una particolare scelta narrativa del gioco?

Ma non solo: per festeggiare i 25 anni dalla nascita della serie, Square Enix ha deciso di dare il via a una collaborazione a tema Final Fantasy davvero interessante.

Infine, i migliori e i peggiori capitoli delle avventure di Lara Croft li trovate nella nostra classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.