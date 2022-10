Naughty Dog: portare i giochi su PC è un momento «cruciale e di trasformazione»

Naughty Dog ha descritto il passaggio dei suoi giochi su PC come un momento ‘cruciale’ e ‘di trasformazione’ per lo studio di proprietà di Sony.

Dopo aver debuttato all'inizio dell'anno su PS5, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri è arrivato oggi per PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Si tratta solo dell’ultima di una serie di ex esclusive PlayStation che Sony ha rilasciato per PC (come ad esempio God of War), ma la prima di Naughty Dog, con The Last of Us Part I che seguirà a tempo debito.

Ora, via VGC, lo sviluppatore americano ha fatto il punto della situazione, spiegando cosa si prova a convertire i suoi titoli su personal computer.

Il vicepresidente di Naughty Dog, Christian Gyrling, ha parlato dell’importanza del primo gioco dello studio ad approdare su PC, in un post sul PlayStation Blog pubblicato mercoledì.

«L’uscita di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PC è importante per Naughty Dog, perché ci permette di celebrare il nostro passato e di introdurre un nuovo pubblico significativo nel mondo di Nathan Drake e Chloe Frazer», ha scritto Gyrling.

E ancora: «rappresenta anche un momento cruciale per noi, un’occasione per guardare avanti e ampliare il modo in cui sviluppiamo i giochi, il tutto garantendo il livello di qualità che il nostro pubblico si aspetta».

Nel blog, Gyrling ha dichiarato in due occasioni che PS5 rimane la “piattaforma principale” di Naughty Dog, ma che la pubblicazione dei suoi giochi per PC le consentirà di raggiungere un pubblico molto più ampio e di crescere come sviluppatore.

Naughty Dog ha collaborato con lo specialista di porting Iron Galaxy per portare il porting di Uncharted su PC e aiutarlo a fornire una serie di miglioramenti della qualità, caratteristiche grafiche, opzioni di controllo e personalizzazione esclusiva per la piattaforma.

Nella nostra recensione della raccolta, pubblicata poche ore fa, vi abbiamo spiegato che «al netto del tempo trascorso dall’uscita originale, Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PC è lo stesso, ottimo pacchetto contenente due grandi classici dell’ecosistema PlayStation.»

Ma non solo: qualcuno ha deciso di mettere a confronto l’edizione PC di Uncharted con quella disponibile da tempo su console PlayStation.