Uncharted, meglio su PlayStation o PC? Un video lo svela

Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri sta per arrivare su PC, portando l’ultima avventura di Nathan Drake anche su personal computer con tutto il suo carico di azione e d’avventura.

Il gioco (che trovate anche in versione console su Amazon) è infatti solo l’ultima esclusiva PlayStation disponibile anche per i giocatori PC, più precisamente a partire dalla giornata di domani, 19 ottobre.

Nella nostra recensione, pubblicata poche ore fa, vi abbiamo spiegato che «al netto del tempo trascorso dall’uscita originale, Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PC è lo stesso, ottimo pacchetto contenente due grandi classici dell’ecosistema PlayStation.»

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di mettere a confronto l’edizione PC ormai alle porte con quella disponibile da tempo su console PlayStation.

ElAnalistaDeBits ha condiviso un video confronto grafico tra le versioni PS4, PS5 e PC di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri.

Questo filmato vi darà un’idea di come la versione personal computer tiene testa alle versioni per console old-gen e current-gen, riuscendo a non dimostrare troppo il peso degli anni.

Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri contiene sia Uncharted 4 Fine di un Ladro che Uncharted L’Eredità Perduta. Si tratta, a conti fatti, della prima volta che la serie Uncharted arriva su PC. Poco sotto, il video in questione.

Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri supporta gli schermi ultra-wide e avrà un framerate non bloccato. Il gioco godrà in ogni caso anche di un’ampia varietà di modalità e miglioramenti esclusivi della versione PC, come un’interfaccia utente migliorata per le opzioni di gioco ed altro ancora.

Se volete sapere se il gioco può girare tranquillamente sui vostri PC, da poco sono anche stati pubblicati i requisiti minimi e raccomandati di Uncharted su personal computer.

Ricordiamo in ogni caso che il gioco è solo l’ultimo grande trasferimento in ordine temporale di proprietà intellettuali di PlayStation sul mondo PC, un lavoro su cui l’azienda punta molto, tanto da aver creato un’etichetta apposita.