Nathan Drake visiterà anche una celebre città italiana nel film di Uncharted

Pochissimi giorni ci separano dall’uscita del film di Uncharted, il live-action dedicato al celebre brand PlayStation e Naughty Dog, in arrivo anche nei cinema italiani.

I fan sono abbastanza ansiosi di vedere sul grande schermo le imprese del giovane Nathan Drake, protagonista della saga omonima, interpretato da Tom Holland.

E se Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri permetterà di recuperare su PS5 due grandi classici (qui trovate la nostra recensione) l’hype per il film sta iniziando a salire.

E se l’ultima trailer ci ha mostrato una quantità pazzesca di scene d’azione, è ora il turno di un altro poster che ci svela le città che Nathan visiterà durante la sua prima avventura.

Da poco è stata infatti rilasciata una nuova locandina di Uncharted per il formato IMAX, pubblicata in esclusiva da Fandango attraverso i canali social.

Ancora una volta, il poster evoca la scena “simbolo” del film, ossia quella che vede Nathan Drake aggrappato alle casse che precipitano da un aereo in volo.

Questa volta, però, vediamo un globo sullo sfondo che ci permette di notare le città che Nate visiterà durante la sua nuova avventura.

Tra queste, New York, Barcellona, Parigi, Giza, Agra e Singapore, oltre alla nostra bellissima capitale Roma. Poco sotto, potete ammirare la locandina in questione.

Ricordiamo che con l’uscita de L’Eredità dei Ladri su PS5 è ritornata la solita domanda circa l’eventuale uscita di un Uncharted 5: a quanto pare, qualcosa si muove nella direzione giusta.

Infine, ricordiamo che il porting disponibile da pochi giorni su piattaforma Sony ha tante funzionalità davvero utili, tra cui una feature che renderà entusiasti gli utenti di PS4.

Volete riscoprire la trilogia originale di Naughty Dog dedicata a Nathan Drake, in modo da non farvi trovare impreparati? Su Amazon potete recuperare Uncharted The Nathan Drake Collection a un prezzo speciale. Non fatevela scappare!