MultiVersus corre verso il Natale con personaggi e bonus gratis

Warner Bros. Games ha annunciato che una nuova versione di Black Adam modellata sulle fattezze di Dwayne Johnson nel film Warner Bros. Pictures e DC è adesso disponibile per acquisto in-game come parte della Stagione 2 di MultiVersus insieme a una nuova mappa ispirata alla leggendaria sala del trono di Game of Thrones.

Il fratellastro del noto Super Smash Bros. Ultimate (che trovate anche su Amazon) propone infatti, come svariati titoli free-to-play disponibili, un roster di lottatori davvero variegato, a cui ora se ne aggiungono altri.

Del resto, le novità della Stagione 2 sono da subito sembrate davvero molteplici, con somma gioia da parte dei giocatori incalliti.

Ora, dopo le novità di novembre, oggi – 24 dicembre 2022 – inizia anche l’evento stagionale in-game FestiVersus 2022 di MultiVersus.

L’evento, come reso noto dal comunicato stampa, permette ai giocatori di partecipare a scontri incredibili e accaparrarsi i “biscotti delle feste” per ottenere ricompense come la variante Superman con maglione festivo, l’icona del profilo Toast pan di zenzero, il ringout Pupazzo di neve e l’emoticon adesivo Neve lieve.

I giocatori possono accedere e giocare nei 12 giorni dell’evento per ottenere un numero crescente di biscotti delle feste e ricevere un’icona del profilo Fiocco di neve MultiVersus il dodicesimo giorno.

Le ricompense e gli articoli ispirati alle feste del FestiVersus 2022 saranno disponibili fino al 18 gennaio 2023 alle 19:00 CET.

Restando in tema, il successo del platform fighter avrebbe ispirato anche alcuni illustri concorrenti a tentare operazioni simili: pare infatti che SEGA ha intenzione di lavorare al “suo” MultiVersus.

Vero anche che il nuovo battle pass del gioco ha generato non poche polemiche in rete, sebbene la situazione sembra ormai essere rientrata.

Infine, per non farci mancare nulla, vediamo tutte le nostre guide a Multiversus, il platform brawler con gli eroi e i protagonisti dei mondi Warner Bros..