SEGA sarebbe al lavoro sul suo MultiVersus, ma l’uscita non è vicina

Nell’ambito del suo ultimo rapporto annuale, SEGA ha rivelato che nel 2026 pubblicherà un ‘super gioco’ che riunirà diverse IP del leggendario catalogo dell’azienda.

Mentre Sonic Frontiers è ormai alle porte, il futuro della casa del riccio blu è decisamente roseo.

Così, mentre è infatti proprio il velocissimo Sonic a guidare gli incassi di SEGA, sembra proprio che il publisher giapponese non se ne voglia stare con le mani in mano.

Difatti, come riportato anche da Game Rant, si è da poco tornati a parlare di questo ambizioso progetto, sebbene le informazioni non siano al momento troppe.

Questo progetto è stato inizialmente annunciato nel 2021, incluso il fatto che alcune voci suggerivano che il gioco fosse inizialmente stato influenzato da titoli piuttosto popolari come Roblox, noto MMO uscito nel 2006.

Riunendo i personaggi preferiti dai fan nella lunga storia dell’azienda, il ‘super gioco’ SEGA potrebbe aiutare l’azienda a competere con alcuni titoli in grado di accorpare varie IP differenti, come Fortnite o MultiVersus, tanto per citare i più celebri.

Un articolo di Eurogamer.net rivela che l’ultimo rapporto annuale di SEGA prevede l’uscita di questo ambizioso progetto a marzo del 2026 e che il titolo sarà fortemente incentrato sulla creazione di una community.

Un messaggio del CEO di SEGA, Haruki Satomi, afferma che il titolo non si concentrerà solo sui giocatori, ma «anche sugli streamer che trasmettono il gioco in live e sugli spettatori che guardano i loro video».

Anche se non sono stati rivelati dettagli sul gameplay del ‘super gioco’, il successo di picchiaduro multiplayer con più personaggi dimostra che mettere insieme varie IP può essere una formula di successo. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori.

Restando in tema, SEGA ha anche di recente deciso di portare altri franchise al cinema, anche quelli più improbabili che non vi potreste aspettare.