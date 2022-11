MultiVersus, la Stagione 2 fa infuriare i fan: ecco che sta succedendo

Dopo aver concluso con successo la prima season della versione beta, MultiVersus ha ufficialmente dato il via alla Stagione 2 del suo platform fighter, con tante nuove skin aggiuntive, novità e, soprattutto, un nuovo battle pass da portare a termine.

Il “rivale” di Super Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon) propone infatti, come svariati titoli free-to-play disponibili sul mercato, tante soluzioni per provare a incentivare i giocatori a restare collegati il più possibile e investire nelle microtransazioni, vincolandole però esclusivamente a contenuti estetici.

Tuttavia, sono bastati pochissimi istanti per far storcere il naso alla community: l’ultimo changelog ufficiale aveva infatti svelato un bilanciamento dell’esperienza necessaria per completare tutto il Battle Pass. Una modifica che, per essere leggeri, ha fatto infuriare una buona parte dei fan, che adesso dovranno impiegare molto più tempo ed energie per sbloccare tutte le ricompense.

Come riportato da GamesRadar+, i giocatori hanno fatto fin da subito notare sui social e sui forum ufficiali che adesso il numero di punti esperienza necessario per arrivare al livello 50 è di circa 81.000 XP, contro i 50mila precedentemente necessari e che permettevano anche ai fan più occasionali di ottenere tutte le ricompense.

Non è la prima volta che Player First Games e Warner Bros decidono di implementare un cambiamento così discutibile: ricordiamo infatti che alla fine della prima stagione gli sviluppatori avevano deciso di implementare tre livelli extra, che richiedevano una quantità incredibile di punti per poter sbloccare delle ricompense che — va detto — erano semplici reskin di premi già ottenuti in passato.

E ancora, uno degli ultimi aggiornamenti aveva già aumentato il numero di punti esperienza necessario per portare un combattente al livello 15, traguardo necessario per sbloccare tutti i vantaggi e bonus aggiuntivi: una decisione che già all’epoca aveva fatto storcere il naso e sulla quale gli sviluppatori non sembrano aver cambiato idea. E come non dimenticare il recente evento di Halloween, che ha richiesto quasi 800 partite per ottenere tutte le ricompense.

Come se tutto ciò non bastasse, i fan hanno avuto modo anche di lamentarsi delle stesse ricompense offerte nel battle pass: viene infatti fatto notare che, con l’unica eccezione di Velma, i personaggi che possono ricevere nuove skin sono Bugs Bunny e Tom & Jerry. Skin che acquisiscono dunque poca attrattiva, dato che i celebri combattenti provenienti dai cartoni animati erano già stati protagonisti del precedente pass battaglia.

Viene anche fatto notare che, sebbene Player First Games abbia effettivamente deciso di non offrire più slot vuoti per gli utenti free-to-play, le ricompense offerte sono davvero misere, mentre per gli utenti premium continuano a non essere offerti Gleamium per recuperare le spese, a differenza di quanto fatto, ad esempio, da giochi di successo come Fortnite.

Insomma, possiamo certamente dire che la Stagione 2 di MultiVersus non sembra essere partita con i migliori auspici e in rete si moltiplicano le segnalazioni di utenti che, per protesta, hanno già annunciato di non voler comprare la versione premium o effettuare ulteriori acquisti in-game.

Non possiamo che augurarci che gli sviluppatori prendano atto dei feedback degli utenti e lavorino per recuperare la loro fiducia, già minata nelle ultime settimane da diverse decisioni davvero discutibili.

Ovviamente, questa polemica nulla toglie al grande successo ottenuto dal platform fighter, soprattutto durante il primo mese di lancio: i numeri non sono affatto passati inosservati e anche SEGA sembra voler realizzare il suo “MultiVersus“.