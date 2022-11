MultiVersus Stagione 2, nuovo personaggio disponibile (ed è spaziale)

MultiVersus ha ufficialmente dato il via alla Stagione 2 del suo platform fighter, con tante nuove skin aggiuntive, novità e, ovviamente, anche un nuovo battle pass, sebbene da ora è disponibile un nuovo personaggio giocabile.

Il fratellastro del noto Super Smash Bros. Ultimate (che trovate anche su Amazon) propone infatti, come svariati titoli free-to-play disponibili, un roster di lottatori davvero variegato.

Le novità della Stagione 2 sono da subito sembrate davvero molteplici, dando modo al gioco di continuare la sua corsa verso il successo.

Vero anche che il nuovo battle pass di MultiVersus ha generato non poche polemiche in rete, sebbene le chiacchiere siano ora destinate a placarsi con l’arrivo del lottatore extra incluso oggi.

Come riportato anche da PSU, Player First Games ha annunciato che MultiVersus aggiungerà oggi il celebre villain dei Looney Tunes Marvin il Marziano.

Marvin, che di solito finisce per essere il cattivo nei cartoni animati di Bugs Bunny e che è anche apparso nella squadra dei toons in Space Jam, verrà lanciato durante la giornata odierna (previa manutenzione di un’ora circa).

Il doppiatore dei Looney Tunes, Eric Bauza, presterà la sua voce a Marvin, oltre ad aver già doppiato Bugs Bunny proprio nel picchiaduro targato Warner.

Message from Mars! Marvin arrives in our orbit tomorrow!! We'll have downtime from 9:00am to 10:00am pst. Tune in to our Marvin stream at 9:30am! #MultiVersus @LooneyTunes https://t.co/SPvej2lZNk pic.twitter.com/rHVjH0plxj

— MultiVersus (@multiversus) November 21, 2022