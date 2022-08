MultiVersus accoglie Morty con la nuova patch: ecco tutti i buff e nerf (e c’è una rivoluzione)

A partire da oggi sarà ufficialmente giocabile un nuovo personaggio su MultiVersus: si tratta di Morty Smith, il primo combattente a venire introdotto durante la Stagione 1 del platform fighter che continua ad avere un grande successo.

Il protagonista dell’omonimo show animato Rick and Morty (potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon) sarà ufficialmente disponibile nelle prossime ore con una nuova patch, che sarà attivata direttamente via server.

Significa che gli utenti non dovranno scaricare alcun nuovo aggiornamento per MultiVersus, che introdurrà non solo il nuovo atteso personaggio di classe Picchiatore, che ricordiamo vi costerà 3000 monete d’oro, ma anche tanti buff e nerf per il roster.

Mentre per il già annunciato bilanciamento di Taz e Garnet bisognerà aspettare ancora la prossima patch, il team di Player First Games ha già svelato un’importante rivoluzione in arrivo per la classe degli Assassini, che attualmente include Arya Stark, Harley Quinn e Finn.

Gli Assassini fino ad oggi includevano un’abilità passiva che aumentava i danni ricevuti dagli avversari del 14%: con la nuova patch che sarà implementata nelle prossime ore, il danno extra sarà ridotto semplicemente al 5%.

Inoltre, gli sviluppatori hanno ammesso che stanno valutando la possibilità di rimuovere interamente tale caratteristica, ma sono in attesa di capire come si evolverà la situazione e di voler evitare la creazione di un meta dominato da tale classe.

Tenuto conto dunque di questo buff generale, un altro personaggio che è stato premiato dalla nuova patch è il già citato Finn, già protagonista di un aggiornamento che ha notevolmente ridimensionato le sue capacità offensive: con la versione 1.01 riceverà invece alcuni utili buff, aumentando leggermente il danno base del neutral special e del down special.

Nerfato invece ancora una volta il Gigante di Ferro, ormai protagonista di quello che potremmo definire un massacro previsto dopo ogni aggiornamento: è stato aumentato il cooldown del neutral special, ridotto danno e knockback dell’up special e sono state ridotte le hitbox dell’attacco air up. Tuttavia, l’Iron Giant ha anche ricevuto un piccolo buff per il down special, che adesso potrà essere cancellato non appena colpirà un nemico.

Anche Velma ha subito un nuovo nerf, con la riduzione del cooldown per il suo down special dal 75% al 50% in 8 secondi. Infine, è stato fixato un bug di Superman che permetteva di effettuare una presa sui nemici che rimbalzavano dal muro, anche senza una vera connessione tra le hitbox.

L’arrivo di Morty Smith introdurrà inoltre due nuovi vantaggi equipaggiabili: non è stato ancora svelato l’orario ufficiale in cui la versione 1.01 di MultiVersus sarà disponibile, ma se seguirà la stessa routine dei precedenti aggiornamenti dovremmo aspettarci novità intorno alle ore 18.00 locali.

Nel frattempo, Warner Bros ha annunciato un nuovo incredibile record per il suo platform fighter free-to-play, che ha già raggiunto ben 20 milioni di giocatori dopo un mese dal lancio della beta.

Se siete curiosi di mettervi alla prova con questo divertente titolo multiplayer, sulle nostre pagine trovate la nostra guida completa di MultiVersus in constante aggiornamento.