MultiVersus, la Stagione 1 è in arrivo: ecco quanto costerà sbloccare Rick e Morty

MultiVersus si sta ormai preparando all’arrivo della Stagione 1: sebbene non sia stata rilasciata ancora una data ufficiale per l’esordio «ufficiale» del platform fighter di Warner Bros e Player First Games, gli sviluppatori stanno condividendo in queste ore tanti dettagli interessanti su cosa potremo aspettarci.

La grande novità più attesa è sicuramente l’arrivo di Rick Sanchez e Morty Smith come personaggi giocabili, protagonisti dell’omonimo show animato Rick and Morty (potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon), che non saranno però utilizzabili gratuitamente fin da subito.

Proprio come la maggior parte dei personaggi presenti all’interno del titolo, sarà infatti necessario sbloccarli spendendo una determinata quantità di monete d’oro, che però si è dimostrata essere variabile in base alla classificazione del personaggio.

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire quale sarà la data di lancio della Stagione 1, anche se in molti sospettano possa essere il 15 agosto, il director Tony Huynh ha svelato in queste ore che sia Rick che Morty costeranno ben 3000 monete l’uno per essere sbloccati, ovvero il massimo attualmente richiesto per ottenere un personaggio (via TheGamer).

Entrambi i nuovi personaggi giocabili saranno infatti catalogati nella categoria «Esperto», utilizzata per indicare i personaggi che richiedono più tempo a disposizione per poter utilizzare al meglio il proprio set di mosse e, per questo motivo, sconsigliati a chi si sta approcciando per la prima volta a MultiVersus.

Tutti i combattenti esperti costano 3000 monete l’uno: di conseguenza, se vorrete essere sicuri di poter utilizzare Rick e Morty fin dal loro debutto, il nostro suggerimento è di iniziare a combattere abbastanza a lungo da poter tenere da parte 6000 monete, così da procedere immediatamente con il riscatto.

For those wondering Morty is labeled as "Expert." #MultiVersus — Tony Huynh (@Tony_Huynh) August 9, 2022

Ricordiamo che Morty Smith sarà disponibile fin dal debutto della Stagione 1 e fa parte della classe «Picchiatore», mentre Rick Sanchez sarà rilasciato solo più in avanti e sarà il terzo «Mago» a far parte del roster, dopo il temibile Bugs Bunny e i divertentissimi Tom & Jerry.

I due folli protagonisti sono stati annunciati insieme a LeBron James, il fuoriclasse della pallacanestro che, nel frattempo, è stato già bandito dai primi tornei ufficiali. Si preannuncia un destino simile anche per le prime settimane di Rick e Morty, considerando che dovrebbero essere catalogati come «Sperimentali».

Ricordiamo che Morty non sarà l’unica novità in arrivo nella prima stagione del platform fighter free-to-play: sono infatti in arrivo anche tante modalità richieste dai fan e nuovi bonus.