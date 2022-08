MultiVersus, due personaggi diventeranno presto molto più forti

MultiVersus è una delle grandi sorprese di quest’anno, visto che il picchiaduro di Player First Games e pubblicato da Warner Bros. ha guadagnato le luci della ribalta in una manciata di settimane.

Nato con addosso l’etichetta di clone di Super Smash Bros. (che trovate su Amazon) è diventato in breve tempo davvero molto celebre, spodestando tutto e tutti.

Se il gioco è quindi riuscito rapidamente a conquistarsi una fetta di giocatori davvero da record, è anche vero che il supporto da parte degli sviluppatori deve essere costante.

E se, come promesso, la patch per la stagione 1 di MultiVersus che non solo nerfa alcuni personaggi, ma ne migliora altri, è ora il turno di due personaggi che riceveranno delle modifiche davvero non indifferenti.

Come riportato anche da The Gamer, il prossimo aggiornamento potrebbe includere dei miglioramenti per Taz e Garnet.

A rivelarlo è stato il director di MultiVersus Tony Huynh, il quale ha condiviso la notizia che i prossimi combattenti che riceveranno dei miglioramenti sono proprio i due personaggi sopra citati.

Il tweet iniziale di Huynh chiedeva il feedback dei giocatori e la risposta è stata rapida, confermando che le modifiche saranno applicate a Garnet quando l’aggiornamento di Morty sarà disponibile (ossia da martedì 23 agosto).

For Garnet made her recovery faster for her ground and air side special. The gauntlet is a bit faster and goes a bit further. Her Sair 1 combos into Sair 2 more reliably. This will be in a patch after the Morty patch. #MultiVersus — Tony Huynh (@Tony_Huynh) August 20, 2022

Per quanto riguarda i Taz i lavori sono invece in corso e i miglioramenti relativi al Diavoletto della Tasmania non sono stati rivelati (sebbene i giocatori non sembrano lamentarsi del personaggio né della sua forza attuale, mosse speciali incluse).

Ive been playing Taz sense his tornado nerf and I can name a couple of moves I never use because I feel I'll be punished if I do. The first is the down special apple, I doesn't really deal that much damage and while it is one of his only projectiles I feel it's not worth using… — Melvin (@MX_Woods3) August 20, 2022

Del resto, il Multiverso degli eroi Warner ha fatto registrare numeri davvero da record su Steam, cosa questa che segnerà sempre grande interesse da parte della community di giocatori.

Restando in tema, gli ultimi aggiornamenti di MultiVersus vedono il probabile arrivo di Beetlejuice ed il crossover con la saga di Matrix, che poco non è.

Ma non solo: in questa guida vi spiegheremo come sbloccare i personaggi in MultiVersus e come funziona il costo in monete d’oro.