Mortal Kombat, il film arriva in Italia (non al cinema): ecco dove guardarlo

Mortal Kombat, la nuova pellicola dedicata al picchiaduro di successo più sanguinoso di tutti i tempi, è sbarcata al cinema e su HBO Max in America a fine aprile.

Dopo il clamore generato dall’undicesimo capitolo della saga di picchiaduro, anche noi italiani eravamo in attesa di conferme circa l’uscita del film anche nel nostro paese.

Dopo aver visto i primi sette minuti in anteprima, è ora stato reso noto quando e dove il lungometraggio con protagonisti i kombattenti del franchise di NetherRealm Studios vedrà la luce anche in Italia.

Come da comunicato stampa, la nuova avventura live-action basata sulla celebre serie di beat ‘em up arriva nel nostro paese in prima assoluta il 30 maggio prossimo su Sky Cinema Uno alle 21.15 e in streaming su NOW.

Al momento, tuttavia, non è prevista un’eventuale uscita nelle sale cinematografiche (nonostante le recenti riaperture a seguito delle riduzioni dei contagi da coronavirus).

Diretto da Simon McQuoid e prodotto da James Wan, Mortal Kombat – il Film rappresenta un vero e proprio riavvio per la serie sul grande schermo.

La sceneggiatura è stata scritta da Greg Russo e Dave Callaham (Wonder Woman 1984), basandosi una storia di Oren Uziel (Mortal Kombat: Rebirth) a sua volta ispirata al videogioco omonimo creato da Ed Boon e John Tobias.

Pochi giorni fa, l’interprete di Sub-Zero ha parlato del presunto (e impressionante) numero di sequel previsti nel caso in cui la pellicola originale riscuotesse il successo sperato.

Nonostante il film non sia stato accolto troppo calorosamente dalla stampa, il pubblico sembra invece aver gradito particolarmente, assicurando ottimi incassi al botteghino.

Nell’attesa, lo sceneggiatore ha già rivelato di desiderare fortemente di mettersi al lavoro su un’eventuale trasposizione live-action dell’amato BioShock.