Aspettando di capire se sia bellissimo o bruttissimo, il film di Mortal Kombat fa il botto in USA

La fama dei film che sono adattamenti di videogiochi li precede: sappiamo che spesso questi tie-in al contrario deludono in qualche modo gli appassionati dei franchise da cui sono ispirati, snaturandone magari personaggi e atmosfera in favore di canoni ritenuti più vicini al grande pubblico della settima arte. Che sia anche il caso del nuovo film di Mortal Kombat? Difficile a dirsi.

Mentre attendiamo di metterci sopra le mani noi stessi, il film ha avuto un’accoglienza molto fredda dalla critica americana (la media su Metacritic è di 44/100), mentre curiosamente sta venendo apprezzato proprio dagli appassionati della saga videoludica (la media voto del pubblico, per gli amanti delle statistiche, è di 65/100).

Tuttavia, un dato interessante è sicuramente quello del botteghino al primo weekend in USA. Come segnalato da The Gamer citando Deadline, infatti, il film ha incassato $22,5 milioni nel primo fine settimana, laureandosi come il film per soli adulti dal debutto migliore dall’arrivo della pandemia in poi.

Non sappiamo ancora quando il film di Mortal Kombat arriverà in Italia

Nel primo giorno di disponibilità, Mortal Kombat ha portato a casa $9 milioni al botteghino – il che non è poco, considerando che proprio in virtù dell’emergenza sanitaria il film è stato reso disponibile anche in streaming su HBO Max, in maniera tale che fosse accessibile anche a coloro che non avevano modo (o intenzione) di recarsi in una sala dei cinema che sono stati riaperti.

In attesa di scoprire quando il film esordirà anche in Italia – per il momento non c’è una data per la localizzazione nel nostro Paese – non possiamo che raccomandarvi di dare un’occhiata ai primi sette minuti di Mortal Kombat, che in America è disponibile dal 23 aprile scorso.

La pellicola, nel dettaglio, racconterà le vicende di Cole Young, kombattente che che vuole scoprire perché l’imperatore voglia la sua morte per mano di Sub-Zero. Nel cast troviamo Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee nei panni di Sonya Blade, Josh Lawson come Kano. Tadanobu Asano nel ruolo di Lord Raiden, Mehcad Brooks come Jax, Ludi Lin nei panni di Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung e Joe Taslim nel ruolo di Bi-Han/Sub-Zero.