Mortal Kombat, il film: guarda i primi sette minuti in anteprima

I film tratti dai videogiochi stanno vivendo una seconda giovinezza, tanto che tra pochissimi giorni sarà il turno di Mortal Kombat, la pellicola ispirata al picchiaduro di successo più sanguinoso di sempre.

Dopo il primo trailer ufficiale, i fan della saga aspettano a braccia aperte questo nuovo progetto live action dedicato al beat ‘em up sviluppato da NetherRealm Studios.

Ora, in vista della release americana, Warner Bros. Pictures e HBO hanno rilasciato i primi sette minuti del film in anteprima assoluta, visionabili poco più in basso.

The wait for Mortal Kombat is almost over – to #PrepareForMortalKombat, watch the first seven minutes of #MortalKombatMovie and tag your movie krew. Experience Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) April 20, 2021

Il video ci immerge da subito nelle atmosfere truculente della pellicola, facendoci conoscere per la prima volta anche il temibile Hanzo Hasashi/Scorpion (interpretato da Hiroyuki Sanada).

Nel variegato cast del film anche Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee nei panni di Sonya Blade, Josh Lawson come Kano. Tadanobu Asano nel ruolo di Lord Raiden, Mehcad Brooks come Jax, Ludi Lin nei panni di Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung e Joe Taslim nel ruolo di Bi-Han/Sub-Zero.

La sinossi ufficiale: «Mortal Kombat segue le vicende del lottatore Cole Young: l’uomo è abituato a combattere per soldi ed è all’oscuro delle sue origini e del motivo per cui l’Imperatore dell’Outworld – Shang Tsung – abbia inviato il suo guerriero più forte e spietato, noto come Sub-Zero, a dargli la caccia.»

Alcune settimane fa il produttore Todd Garner ha dichiarato che i creatori della pellicola di Mortal Kombat hanno preso spunto da alcuni concetti base della trilogia de Il Signore degli Anelli.

Il film uscirà nelle sale e su HBO Max il 23 aprile prossimo, ossia una settimana dopo la data di uscita originariamente prevista per il 16 dello stesso mese.

Al momento in cui scriviamo non vi è ancora una data ufficiale per quanto riguarda il nostro paese.