Mortal Kombat, il numero di sequel sarà impressionante (ma a una condizione)

Nel weekend arriverà Mortal Kombat, la nuova pellicola ispirata al picchiaduro di successo più sanguinoso di tutti i tempi.

Il film sbarcherà nei cinema americani e su HBO Max a fine aprile (avete già visto i primi sette minuti in anteprima?), portando tutti i protagonisti della serie NetherRealm nuovamente in carne e ossa (e sangue).

I primi feedback provenienti da oltreoceano indicano che la pellicola dovrebbe essere un successo, tanto che si inizia già a parlare degli eventuali sequel.

In una recente intervista su Just for Variety, l’attore Joe Taslim – interprete di Sub-Zero – ha rivelato che, sebbene non sappia ancora per certo se un seguito si farà, il suo contratto parla esplicitamente della possibilità di realizzare ben 4 sequel.

«Non sappiamo se avremo mai un sequel, incrociamo le dita. Se il primo film avrà successo, forse ne faremo di più», ha dichiarato Taslim.

Ovviamente, i commenti di Taslim non confermano che quattro sequel di Mortal Kombat arriveranno ufficialmente sugli schermi, ma è comunque interessante scoprire che il successo del primo episodio possa aprire all’eventualità.

La speranza è che sia i fan storici della saga sia coloro che ci si avvicineranno per la prima volta riusciranno a trovare gradevole il film di per sé (vista anche la maledizione di molti film tratti dai videogiochi, come il film di Monster Hunter testimonia).

«Abbiamo considerato molto i nuovi fan in questo film, ma abbiamo sempre pensato di poter rispettare anche gli appassionati storici e il materiale d’origine, così da non scontentare nessuno», ha detto il regista Simon McQuoid durante un recente evento stampa.

Il film di Mortal Kombat uscirà nei cinema e su HBO Max il 23 aprile 2021: ancora nessuna conferma ufficiale per quanto riguarda una release italiana.