Monster Hunter Rise Sunbreak: ecco trailer e data di uscita dell’espansione

Pochi istanti fa Capcom ha pubblicato una breve presentazione di Monster Hunter Rise Sunbreak, l’attesa espansione del gioco di caccia uscito su Switch e PC.

L’ultimo capitolo della storica saga ha fatto furore ovviamente sulla console Nintendo, per poi approdare con altrettanta baldanza anche su Steam.

Un gioco così amato che, all’epoca del lancio, ci sono aziende che si sono prese dei giorni di chiusura per iniziare l’avventura da cacciatori.

Un’attesa che è valsa sicuramente la pena vivere perché, come vi raccontavamo nella nostra recensione, Monster Hunter Rise è un videogioco ottimo.

Nella presentazione della durata di circa 20 minuti, che potete recuperare per intero qui sotto, Sunbreak si è mostrato in tutti i suoi contenuti principali.

Ci saranno ovviamente nuovi mostri da cacciare, tra recuperi e rielaborazioni di vecchie creature già viste in episodi precedenti, ma soprattutto una nuova parte di mondo da esplorare.

In questo contenuto aggiuntivo di Monster Hunter Rise i cacciatori finiranno ad Elgado, un nuovo hub di gioco nel quale si svolgeranno tutti i contenuti di Sunbreak.

Ecco la presentazione, intanto:

Nelle informazioni non è incluso, almeno per il momento, il prezzo a cui verrà venduto questo contenuto che, nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare l’equivalente di Iceborne per il fu Monster Hunter World.

Però sappiamo finalmente quando potremmo mettere le mani su Monster Hunter Rise Sunbreak, che è preordinabile da ora: la data di uscita è fissata per il 30 giugno 2022.

Sarà un’estate di fuoco su Nintendo Switch quindi, che ci farà consolare dal rinvio di un videogioco molto atteso, anche se per ragioni giustissime.

Nell’attesa di Sunbreak potete recuperare anche tutti i migliori giochi per Switch dell’anno. Quali scegliere? Quelli che vi consigliamo nella nostra classifica aggiornata.

Se, invece, volete recuperare Monster Hunter Rise su PC, vi consigliamo prima di leggere la nostra recensione.