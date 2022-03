Nintendo Switch, un titolo in uscita è stato rinviato per la crisi in Ucraina

La guerra che sta avendo luogo in Ucraina, promossa dalla Russia, sta sconvolgendo gli equilibri mondiali. E anche il mondo dei videogiochi viene inevitabilmente colpito, come Nintendo Switch.

La console ibrida si sta preparando ad un 2022 potenzialmente molto importante, nonostante gli eventi che scuotono il mondo.

Un momento così surreale che, qualche giorno fa, abbiamo visto il governo dell’Ucraina chiedere ad Xbox e PlayStation di fermare l’accesso agli account russi.

Una crisi che colpisce ovviamente anche chi, in Ucraina, lavora e vive la vita di tutti i giorni. Come gli sviluppatori di STALKER 2, che si sono ritrovati impossibilitati a proseguire il proprio lavoro.

E se STALKER 2, l’attesissima esclusiva Xbox, è ferma a tempo indeterminato per colpa degli assalti della Russia, ci sono altri videogiochi che, forse, non è il caso che escano in questo momento.

Anche Nintendo deve aver fatto questo stesso ragionamento, perché poco fa ha comunicato il rinvio di uno dei giochi più attesi, tra i prossimi in uscita per Switch.

In un comunicato diramato a livello internazionale, la casa di Kyoto ha comunicato il rinvio di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Alla luce dell'attuale situazione internazionale, abbiamo deciso di posticipare l'uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp per Nintendo Switch, prevista in origine per l'8/4. Continua a seguirci per aggiornamenti sulla nuova data di uscita. — Nintendo Italia (@NintendoItalia) March 9, 2022

Come potete vedere dal tweet della divisione italiana dell’azienda, Nintendo ha deciso che il titolo strategico non è adatto alla situazione internazionale.

In effetti, per quanto quella dipinta da Advance Wars sia una guerra con tinte molto comiche e cartoon, sempre di guerra con mezzi realistici si tratta.

Il titolo era in uscita per Nintendo Switch il prossimo 8 aprile, ma a questo punto non verrà pubblicato finché la Casa di Kyoto non lo riterrà opportuno.

Un altro motivo, pur frivolo che sia, per sperare che questa situazione tremenda finisca al più presto. La quale è anche stata supportata da The Pokémon Company, che ha fatto una donazione ingente alle no-profit ucraine.

Tra l’altro Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp era già stato rinviato, alla fine del 2021, per motivi decisamente meno gravi.

In compenso, per un gioco che se ne va ce n’è un altro che arriva: nel servizio Online sta per tornare infatti una vera leggenda dal passato.