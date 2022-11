Modern Warfare 2 è da record: le vendite sono le più veloci del franchise

Call of Duty Modern Warfare 2 sembra che sia stato decisamente apprezzato dalla community, perché si sta rivelando una sorpresa.

Il nuovo episodio della storica saga di shooter, che potete trovare al miglior prezzo anche in versione digitale su Amazon, ha rievocato per altro una delle linee narrative più amate.

Proprio per questo motivo il titolo ha generato da subito i primi record, relativi alle vendite in particolare.

E mentre il day one di Call of Duty Modern Warfare 2 è stato, come dire, talmente problematico da essere stato paragonato a quello di Overwatch 2, questo non ha impedito allo shooter di vendere tantissimo.

Come riporta VGC, infatti, Call of Duty Modern Warfare 2 ha superato il miliardo di dollari di incassi nei primi dieci giorni.

Guardando al passato della serie, questo episodio è quello ad aver venduto il miliardo di dollari più velocemente rispetto all’intero franchise.

Dopo aver superato gli 800 milioni di dollari di vendite in tre giorni è arrivata l’impennata, che ha portato gli incassi alla cifra del primo miliardo.

Con questi numeri supera ufficialmente il record detenuto da Black Ops II del 2012, che impiegò 15 giorni per raggiungere il primo miliardo di incassi.

«L’incredibile slancio di Modern Warfare 2 è un riflesso diretto dell’energia e della passione della community di Call of Duty», ha affermato Johanna Faries, general manager di Call of Duty.

Tutto questo nonostante manchino ancora delle funzionalità molto importanti. Come le playlist delle partite competitive che, stando alle ultime comunicazioni, ritarderanno ancora parecchio.

Curiosamente questo episodio dei record sta anche rischiando di finire in tribunale, per una feature controversa che è emersa di recente e che sta facendo discutere.

Per scoprire il perché del successo di Call of Duty Modern Warfare 2, non possiamo che rimandarvi alla nostra recensione che abbiamo pubblicato poco tempo fa.