Call of Duty Modern Warfare 2 come Overwatch 2: il day one è “ingiocabile”

Il day one di Call of Duty Modern Warfare 2 era particolarmente atteso dalla community: tantissimi fan hanno infatti deciso di attendere pazientemente il momento esatto in cui poter entrare all’interno dei server, trovandosi però di fronte a numerosi problemi.

Nelle ultime ore si sono infatti moltiplicate a dismisura le segnalazioni di chi non è riuscito nemmeno a entrare in Modern Warfare 2 (lo trovate su Amazon), oltre a numerosi bug inaspettati che hanno compromesso l’esperienza di gioco.

Un’esperienza che ha ricordato molto da vicino quanto accaduto per i primi giorni di Overwatch 2, seppur fortunatamente la situazione non sembra essere così grave: Infinity Ward sta infatti tenendo costantemente aggiornati i fan sui problemi riscontrati.

Molti fan hanno comunque segnalato problemi come disconnessioni improvvise non appena si carica il multiplayer o crash improvvisi non appena i giocatori provano ad unirsi un party, oltre all’inserimento in lunghe code prima di poter entrare in partita, sebbene siano comunque molto meno longeve rispetto a quelle del già citato free-to-play di Blizzard.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Infinity Ward ha già confermato di aver sistemato un bug che impediva di accedere al menù durante i match con un nuovo aggiornamento, ma di essere attualmente al lavoro per identificare la causa di ulteriori problemi.

We just released an update that fixes this issue. Players will experience a brief restart. https://t.co/OIzC939VOI — Infinity Ward (@InfinityWard) October 28, 2022

Gli sviluppatori hanno infatti attualmente confermato i crash improvvisi per i party e alcuni problemi con l’audio per i giocatori PS4: entrambi i bug sono attualmente in fase di investigazione e dovrebbero essere risolti con una nuova patch.

Discorso diverso invece per quei fan che segnalano di non riuscire più ad entrare nei server, rendendo dunque effettivamente Modern Warfare 2 ingiocabile: secondo quanto riferito dagli sviluppatori, ciò potrebbe essere dovuto a tentativi di entrare nel multiplayer prima del dovuto, cambiando la propria regione di provenienza su PlayStation.

If you attempted to access #MWII outside of your region on PlayStation and are currently unable to connect due to a stalled in-game install screen, you may need to delete your game and reinstall it. — Infinity Ward (@InfinityWard) October 28, 2022

In tal caso, gli utenti non avranno altra scelta se non addirittura dover rimuovere tutti i file di gioco e scaricare nuovamente Modern Warfare 2 sulle proprie console: un bug che colpisce duramente anche chi ha acquistato la versione fisica, considerando che è stato scoperto come il disco di gioco non contiene assolutamente nulla.

Sebbene al momento sembra che i fan stiano riuscendo a entrare, stanno continuando a moltiplicarsi le segnalazioni di presunti errori riscontrati dalla community, ancora non confermati dagli autori: vedremo se nelle prossime ore la situazione riuscirà a stabilizzarsi. Nel frattempo, vi raccomandiamo di prestare molta attenzione durante le vostre partite, almeno per i primi giorni.

