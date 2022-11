Call of Duty Modern Warfare 2 conquista un nuovo grande record per la serie, nonostante le polemiche

Il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 non è avvenuto senza polemiche da parte dei fan — e non solo — ma l’ultimo capitolo di Infinity Ward e Activision Blizzard si è già rivelato un incredibile successo per l’intero franchise.

Dopo che l’entusiasmo per la serie era infatti calato in seguito a Vanguard, il sequel di Modern Warfare (lo trovate su Amazon) sembra stia riuscendo a risollevare nettamente la situazione, ottenendo un record estremamente importante.

Un’anticipazione al riguardo era già arrivata da Sony, che aveva annunciato il record di vendite per il franchise su PlayStation Store: nessun capitolo della serie era mai riuscito a vendere così tanto al lancio sul negozio digitale. Un traguardo che è stato però confermato, nelle scorse ore, anche per tutte le versioni del gioco.

Come riportato da CharlieIntel, il nuovo COD Modern Warfare 2 è infatti diventato il capitolo della serie ad aver venduto più copie nel suo weekend di apertura, raggiungendo un incasso di ben 800 milioni di dollari e battendo il precedente record, che apparteneva a Modern Warfare 3.

Il precedente record era però stato conseguito in 5 giorni, mentre Modern Warfare 2 è riuscito a battere questo risultato in soli 3 giorni: un successo dunque incredibile per il nuovo capitolo, che rinnova l’entusiasmo dei fan per il franchise dopo un periodo certamente non facile.

Johanna Faries, General Manager di Call of Duty, ha dunque voluto ringraziare tutti i fan di Modern Warfare 2 per aver reso possibile questo grande traguardo e record per la serie:

«Grazie, giocatori di Call of Duty, per aver reso il lancio di Modern Warfare 2 non solo da record, ma anche il più grande incasso di apertura dell’anno per il settore dell’intrattenimento. È un onore e un privilegio aver potuto contribuire a un così storico weekend di lancio per i migliori fan del mondo».

Statement from Activision on the record setting MWII opening weekend. pic.twitter.com/zeC9lIDJL2 — CharlieIntel (@charlieINTEL) November 1, 2022

Anche i numerosi problemi segnalati al day one sono stati causati da un successo anche più grande rispetto al previsto: sembra infatti che non si siano mai visti così tanti giocatori collegati online a Call of Duty come nel weekend di apertura di Modern Warfare 2.

Il futuro della serie sembra dunque assicurato, anche per via dei tanti aggiornamenti già anticipati dagli sviluppatori. Non resta dunque che vedere come si evolverà Modern Warfare 2, anche in previsione della possibile causa legale per una location decisamente controversa.