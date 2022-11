Modern Warfare 2, ci sono brutte notizie per le partite competitive

Il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 si è portato dietro la sua dose di problemi, ma è stato comunque un successo anche senza partite competitive.

Il nuovo capitolo della saga di shooter, che potete acquistare anche in versione digitale su Amazon, rimane sempre e comunque tra i videogiochi più attesi dell’anno.

Solo su PlayStation ha già raggiunto un importante traguardo, il primo per quanto riguarda il franchise, che dimostra concretamente il livello di attesa.

E anche in generale Modern Warfare 2 si sta comportando molto bene tanto che, a quanto pare, è uno dei migliori lanci della serie.

La bellezza di giochi come Call of Duty Modern Warfare 2 sta anche nelle partite competitive, almeno per i giocatori che vogliono impegnarsi di più.

Una feature che non era presente al lancio del gioco e che, a quanto pare, tarderà ancora da arrivare.

Come annunciato dalla stessa Treyarch su Twitter, le modalità di gioco competitive arriveranno in Modern Warfare 2 nel 2023.

#CONFIRMED: Ranked Play arrives on #ModernWarfare2 in 2023, and we're working with our partners to deliver:

Competitive Modes ✅

Ranked Skill Divisions ✅

Visible Skill Ratings ✅

Top 250 Leaderboard ✅

Competitive Rewards ✅

More details to come!

— Treyarch Studios (@Treyarch) November 2, 2022