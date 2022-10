Modern Warfare 2, il crossplay può essere disattivato solo per una versione

Call of Duty: Modern Warfare 2 è finalmente disponibile, con tanto di funzionalità crossplay che, però, alcune versioni non potranno disattivare.

Il nuovo capitolo della saga di shooter, che potete ordinare anche in versione digitale su Amazon, è come sempre tra i videogiochi più attesi dell’anno.

Ed ora che il day one è arrivato i giocatori stanno scoprendo dei dettagli molto strani, come il fatto che il disco di gioco è praticamente vuoto.

Un day one che è diventato molto simile a quello di Overwatch 2, visto che è praticamente ingiocabile secondo molti.

Call of Duty: Modern Warfare 2 propone, come molti videogiochi multiplayer moderni, la possibilità di giocare in crossplay con videogiocatori da ogni piattaforma.

Una funzione che ha luci ed ombre perché, tanto per fare un esempio, i giocatori PC sono troppo avvantaggiati rispetto a chi gioca con un controller.

Il crossplay è disattivabile in ogni videogioco, ma in Modern Warfare 2 lo potete fare solo se possedete il gioco in alcune versioni.

Come riporta VGC, infatti, i giocatori Xbox e PC stanno scoprendo di non poter disattivare questa funzione.

Poiché l’opzione è abilitata sulla versione PlayStation del gioco, ciò significa che i possessori di PS4 e PS5 possono scegliere di giocare solo contro altri giocatori di PS4 e PS5.

A meno che il gioco non sia aggiornato con l’opzione per disattivare il crossplay in futuro, l’unico modo in cui i giocatori Xbox possono rimediare è disattivare il crossplay a livello di sistema, per ogni videogioco.

