Miyamoto inventò una meccanica di gioco dalla polvere, letteralmente

I videogiochi Nintendo, e in particolare quelli in cui è coinvolgo Shigeru Miyamoto (creatore, tra gli altri, del personaggio di Donkey Kong) in qualche modo, nascondono storie a dir poco curiose.

Una di queste lega il leggendario designer ad una delle sue creature più famose, ovvero lo scimmione con la cravatta che potete trovare anche in Donkey Kong Country Tropical Freeze.

Un franchise, quello di Donkey Kong, di cui potete recuperare i gloriosi esponenti del passato grazie a Nintendo Switch Online.

E qualcuno, non contento di dove già si possono giocare, ha deciso di ricrearli pure su Dreams.

La storia di stavolta riguarda Donkey Kong Country Returns, episodio uscito su Nintendo 3DS e poi Nintendo Wii, per il quale Miyamoto ha pensato una meccanica di gioco partendo da uno spunto particolare.

Il racconto arriva da ex-sviluppatori di Retro Studios, che Kotaku ha riportato nel merito di un episodio che riguarda… la polvere.

L’ex-dipendente di Retro Mike Wikan (designer di Metroid Prime) ha raccontato il modo singolare con cui Miyamoto lavora ai progetti e si fa venire le idee più brillanti.

Durante lo sviluppo dell’episodio per Wii di Returns il team mostrò il proprio lavoro a Miyamoto, il quale lo provò in maniera abbastanza singolare:

«Correva da un angolo all’altro con DK, per poi calciare un po’ di polvere e fermarsi in un angolo. Lo fece per moltissimo tempo, tipo 20 minuti, e noi pensammo ‘Cosa abbiamo sbagliato? Cosa sta trovando?’»

Con sorpresa di tutto il team di sviluppo, Miyamoto non aveva scovato nessun bug o errore grossolano ma, al contrario, stava pensando ad una nuova opportunità di gioco.

Dopo questa curiosa analisi, con fare soddisfatto si rivolse a Wikan, domandandogli se a Donkey Kong potesse essere data una nuova abilità, ovvero quella di poter soffiare.

Una proposta strana, che però risultò efficace e venne inserite all’interno della versione finale del gioco. Con questa mossa Donkey Kong poteva scoprire nuovi sentieri e segreti, così come spegnere le fiamme.

Un intervento a dir poco geniale quindi, e chissà che non vedremo un Donkey Kong con idee simili nel prossimo Nintendo Direct in arrivo.

Nel frattempo, però, arriveranno a quanto pare ormai a breve i giochi Game Boy all’interno della libreria di Nintendo Switch Online.

Parlando di franchise Nintendo, qualche fan ha creato delle vere e proprie opere d’arte a tema Metroid, ma che alla Casa di Kyoto non sono piaciute granché.