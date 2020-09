Nintendo Switch Online, Donkey Kong Country 2 tra i nuovi giochi in arrivo

Nintendo ha annunciato che Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, Mario’s Super Picross e The Peace Keepers saranno aggiunti all’applicazione Super Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online, mentre S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team arriverà sull’app Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online il prossimo 23 settembre.

Inutile spendere parole su Donkey Kong Country 2, un vero classico del genere platform che vi garantirà ore di divertimento alla scoperta dei suoi segreti, mentre Mario’s Super Picross è un puzzle game lanciato su Super Famicom nel 1995 e mai giunto in occidente sino ad ora e The Peace Keepers è un action nel quale potremo scegliere quale strada seguire. Infine, in S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team ci troveremo a combattere innumerevoli alieni per salvare la Terra.

Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Nella terra del Sol Levante, i nuovi giochi SNES in arrivo saranno Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, Fire Emblem: Mystery of the Emblem, Super Tennis e Wild Guns. Anche in questo caso è stato pubblicato un trailer relativo alla line-up nipponica che potete vedere nel player sottostante.

Al momento il servizio, oltre a titoli NES e SNES gratuiti, permette di giocare online, caricare i propri salvataggi nel cloud ed acquistare controller SNES e NES esclusivi, perfetti per i fan di vecchia data.