Il prossimo Nintendo Direct sarebbe vicino (e potrebbe sorprendere)

Senza contare anche l’uscita ormai prossima di Switch OLED, che noi di SpazioGames abbiamo avuto il piacere di provare in anteprima.

Ora, il noto leaker Zippo Speaks (via GamesRadar) ha dichiarato di essere stato informato da più fonti che “Nintendo sta preparando un nuovo Nintendo Direct generale per il mese prossimo”.

Anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente, il Direct si terrà presumibilmente a settembre e si concentrerà sulla restante lineup di quest’anno, facendoci dare un’occhiata ai primi giochi del 2022.

Anche se, come scrive lo stesso Zippo Speaks, i fan dovrebbero “dosare l’hype a proprio rischio e pericolo”, sebbene c’è effettivamente qualche prova a sostegno di questa teoria.

Nintendo Direct is trending, and for pretty good reason…

9/1/16 (3DS Direct)

9/13/17 (Switch/3DS Direct)

9/13/18 (Switch/3DS Direct)

9/4/19 (Switch Direct)

9/3/20 (Mario Direct) – 9/17/20 (Partner Direct)

September can bring good things!

— Stealth (@Stealth40k) August 31, 2021