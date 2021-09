Artista realizza guide illustrate a mano di Zelda e Metroid, Nintendo interviene a gamba tesa

Non è andata benissimo, almeno nell’epilogo, l’avventura di Philip Summers, artista che aveva deciso di creare le sue guide strategiche di videogiochi illustrate interamente a mano.

Sappiamo, infatti, che Nintendo è molto severa in merito agli utilizzi fan-made delle sue proprietà intellettuali e, anche in questo caso, la compagnia di Kyoto ha seguito da vicino la vicenda, intervenendo come fatto in precedenza in molti altri casi.

L’idea di Summers era quella di realizzare dei libri con artwork non ufficiali dedicati a diversi videogiochi, ciascuno con il suo volume, tra cui The Legend of Zelda, Metroid, Contra e Ninja Gaiden.

La guida illustrata di Zelda realizzata da un fan

Per supportare l’idea di questi libri, l’artista aveva aperto una campagna Kickstarter che aveva ottenuto un sorprendente successo, raccogliendo oltre $300.000. Tuttavia, la campagna è ora ufficialmente cancellata e i soldi inviati come supporto al progetto saranno restituiti ai donatori, dopo l’intervento della casa di Mario e Zelda.

«Oggi ho dovuto staccare la spinta alla campagna Kickstarter di Hand-Drawn Game Guides» scrive l’artista, sulla pagina della campagna, come sottolineato da Kotaku. «Sì, è esattamente per il motivo che state pensando. Avevo sperato che potessi superare con successo ogni problema legale, ma a quanto pare non ne sono stato in grado».

L’artista spera ancora di poter riesumare il progetto in futuro, ma per il momento fintanto che coinvolgerà delle proprietà intellettuali di Nintendo, monetizzando i contenuti che a esse vengono dedicati, si direbbe che non sarà questo il caso.

